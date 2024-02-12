Гибкая батарея из кальция сделает дешевле смартфоны и другие гаджеты: что в ней особенного

Аккумулятор на основе кальция станет безопасной альтернативой литий-ионным систем, а также позволит производителям экономить, сохранив такую же плотность энергии.

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Ученые из Университета Фудань (Китай) создали батарею на основе кальция. Она выдерживает достаточно большое количество циклов заряда-разряда, чего ранее не удавалось достичь с такими системами, пишет SCMP.

Батарея нового типа умещает кальция 2500 раз больше, чем лития, поэтому она может выступать в роли альтернативы для литий-ионных аккумуляторов, имея сопоставимую плотность энергии. Также она будет стоить намного дешевле в производстве, а специальные волокна делают ее структуру гибкой, что весьма подходит для питания носимых устройств.

Лучше всего во время испытаний себя проявили кальций-кислородные системы, показавшие высокую теоретическую плотность энергии. Однако кальциево-кислородные батареи нестабильны при комнатной температуре. Но проблему удалось решить при помощи жидкого электролита, который может содержать как кальциевые, так и кислородные компоненты батареи. В ходе тестов аккумулятор смог стабильно зарядиться и полностью разрядиться 700 раз при комнатной температуре.

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Теперь, когда кальциево-кислородная батарея стабильна, исследователи сделали ее в форме волокон, что позволяет интегрировать ее в носимые устройства, так как она очень гибкая. Используя специальный станок, разработчики сплели из волоконных кальциевых батарей гибкую аккумуляторную ткань, которая может питать электронные устройства, например, смартфоны. Хотя производительность и емкость кальциевой батареи пока ограничены, команда заявила, что дальнейшие разработки могут улучшить работу устройства.

ранее мы писали о том, что ученые нашли и победили скрытого "убийцу" батарей. Исследователи нашли несколько способов избавления от проблемы "мягких" замыканий, чтобы сделать твердотельные аккумуляторы долговечнее и безопаснее.