Гнучка батарея з кальцію зробить дешевшими смартфони та інші гаджети: що в ній особливого

Акумулятор на основі кальцію стане безпечною альтернативою літій-іонним системам, а також дасть змогу виробникам економити, зберігши таку саму щільність енергії.

Related video

Вчені з Університету Фудань (Китай) створили батарею на основі кальцію. Вона витримує досить велику кількість циклів заряду-розряду, чого раніше не вдавалося досягти з такими системами, пише SCMP.

Батарея нового типу вміщує кальцію в 2500 разів більше, ніж літію, тому вона може виступати в ролі альтернативи для літій-іонних акумуляторів, маючи порівнянну щільність енергії. Також вона коштуватиме набагато дешевше у виробництві, а спеціальні волокна роблять її структуру гнучкою, що вельми підходить для живлення носяться пристроїв.

Найкраще під час випробувань себе проявили кальцій-кисневі системи, які показали високу теоретичну щільність енергії. Однак кальцієво-кисневі батареї нестабільні за кімнатної температури. Але проблему вдалося вирішити за допомогою рідкого електроліту, який може містити як кальцієві, так і кисневі компоненти батареї. Під час тестів акумулятор зміг стабільно зарядитися і повністю розрядитися 700 разів за кімнатної температури.

Важливо

Смартфони скоро отримають "ідеальний" акумулятор без літію: витримає 6000 циклів зарядки

Тепер, коли кальцієво-киснева батарея стабільна, дослідники зробили її у формі волокон, що дає змогу інтегрувати її в пристрої, оскільки вона дуже гнучка. Використовуючи спеціальний верстат, розробники сплели з волоконних кальцієвих батарей гнучку акумуляторну тканину, яка може живити електронні пристрої, наприклад, смартфони. Хоча продуктивність і ємність кальцієвої батареї поки обмежені, команда заявила, що подальші розробки можуть поліпшити роботу пристрою.

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли і перемогли прихованого "вбивцю" батарей. Дослідники знайшли кілька способів позбавлення від проблеми "м'яких" замикань, щоб зробити твердотільні акумулятори довговічнішими і безпечнішими.