Чий ШІ сильніший: США та Китай хочуть вивідати секрети військових технологій одне в одного

Загроза і для США, і для Китаю в тому, що ШІ може запустити ядерну ракету. Обидві сторони зацікавлені в запобіганні таких серйозних наслідків, вважають експерти.

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США та Китай незабаром збираються провести двосторонні переговори щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та потенційних ризиків, пов'язаних із його застосуванням у таких галузях як військові та ядерні технології, передає SCMP.

США та Китай хочуть дати визначення автономній зброї

Вашингтон і Пекін домовилися зустрітися в найближчі кілька місяців і обговорити проблеми, пов'язані з різким розвитком і повсюдним впровадженням ШІ. Рішення про створення робочої групи зі штучного інтелекту було ухвалено під час листопадового саміту між генсекретарем КПК Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом. Обидві країни занепокоєні впливом, який ШІ може мати на війну, державне управління та суспільство, оскільки ця технологія має низку ризиків, і один із них — втрата людьми здатності контролювати й розуміти її. Сторони також мають намір дати визначення, що таке "автономна зброя".

"Загальна загроза для США та Китаю полягає в тому, що ШІ може запустити, наприклад, ядерну ракету. Обидві сторони зацікавлені в запобіганні таким непередбачуваним наслідкам", — прокоментувала Сяомен Лу, директорка Eurasia Group.

Пол Тріоло, топменеджер із консалтингової компанії Albright Stonebridge Group, вважає, що переговори будуть схожі на запевнення обох сторін у тому, що в іншої сторони немає ніякої "машини судного дня".

Китайський дрон GJ-11 Фото: Скриншот

На що здатен військовий ШІ: сторони спробують це з'ясувати

Араті Прабхакар, директор Управління науково-технічної політики Білого дому, припустив, що на переговорах між США та Китаєм будуть розглянуті деякі елементи безпеки ШІ. Такий висновок він зробив після того, як у листопаді 2023 року США, Китай і 26 інших країн підписали Декларацію Блетчлі, що закликає до відповідального розвитку ШІ. Особливе занепокоєння в американців, зазначив політик, викликають "передові моделі ШІ", що несуть "небезпечні ризики".

Аналітики вважають, що Пекін, імовірно, говоритиме про безпеку передових ШІ-моделей, але не про будь-які обмеження на використання ШІ в оборонній сфері. Експерти також додають: наразі немає жодних доказів, що будь-яка армія у світі використовує або планує використовувати передові ШІ-моделі у військових цілях.

Обидві сторони зацікавлені в просуванні власних концепцій контролю над ШІ в комерційній сфері. Це питання колишній держсекретар Генрі Кіссінджер порушив минулого літа під час поїздки до Пекіна. Тоді Китай запропонував обом сторонам поділитися своїми напрацюваннями в ШІ-сфері та припинити експортні обмеження на ключові ШІ-технології, введені Вашингтоном. Білий дім поки що ніяк на це не відреагував.

Американські військові працюють із АІ-технологіями Фото: US Army

Війна чипів: продовження чи перемир'я?

Однією з тем для обговорення може стати контроль над постачанням графічних процесорів, які є важливими для розвитку ШІ. Аналітики очікують, що цього року після президентських виборів у США відбудуться нові обмеження під тиском Конгресу.

"Схоже, що це ускладнить переговори з китайською стороною про безпеку ШІ-моделей", — сказав Тріоло, який брав участь у переговорах минулого року.

Видання зазначає, що для спрощення або хоча б пом'якшення переговорного процесу до нього долучаться науковці, аналітичні центри й торговельні групи, наприклад, Фонд Карнегі, Університет Джорджа Вашингтона, Брукінгський інститут, Університет Цінхуа, Міністерство науки й технологій КНР і Міністерство промисловості КНР.

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Але не варто забувати, що американська сторона зосереджена на питаннях національної безпеки, включно з кібербезпекою, поширенням дезінформації на основі дипфейків, потенціалом ШІ для розроблення хімічної, біологічної та ядерної зброї. США, найімовірніше, вимагатимуть від КНР більшої прозорості в галузі військового ШІ. Вашингтон навіть не до кінця розуміє, яка конкретно китайська держструктура відповідає за розвиток технології. КНР на міжнародних зустрічах представляє У Чжаохуей, віцеміністр науки й технологій, тоді як Адміністрація кіберпростору Китаю (Cyberspace Administration of China (CAC) не має міжнародної присутності, що ускладнює переговори з Піднебесною.

Саміт за участю Сі Цзіньпіна та Джо Байдена — це спроба дещо поліпшити двосторонні відносини між країнами, які загострюються буквально з кожним днем, резюмує ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що Китай хоче витіснити Захід із ринку акумуляторів. Альянс виробників твердотільних акумуляторів має зробити країну головним постачальником рішень на глобальному ринку, використовуючи передові технології, зокрема ШІ.