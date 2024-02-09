Сами виноваты: компании из США инвестировали $1 млрд в китайских производителей чипов

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса признал сделки законными, однако аналитики говорят, что они заключались и после введения санкций.

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В ходе недавно проведенного расследования, американские конгрессмены выяснили, что именно финансирование США помогло стимулировать рост сектора полупроводников в Китае. А ведь санкции Вашингтона были направлены как раз на его подавление, пишет NY Times.

Расследование Конгресса установило, что 5 американских фирм венчурного капитала, начиная с 2001 года инвестировали более 1 млрд долларов США в полупроводниковую промышленность Китая, способствуя росту сектора, который правительство США сейчас считает угрозой национальной безопасности. Согласно отчету Специального комитета Палаты представителей, средства, предоставленные этими фирмами — GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital и Walden International — были переданы более чем 150 китайским компаниям. Около 180 млн долларов получили китайские фирмы, которые, по словам Комитета, прямо или косвенно поддерживали НОАК. Они поставляют чипы для военных исследований.

В докладе Комитета основное внимание уделяется инвестициям, сделанным до того, как администрация Байдена ввела радикальные ограничения, направленные на перекрытие доступа Китая к американскому финансированию. Конгрессмены считают, что все сделки были законными, а некоторые из них признали, что многие из этих инвестиций были сделаны, когда США поощряли расширение экономического сотрудничества с КНР.

В августе 2023 года, напоминает издание, администрация президента Джо Байдена запретила венчурным и частным инвестиционным компаниям США инвестировать в китайские квантовые вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и передовые полупроводники.

Комитет рекомендовал Конгрессу ограничить инвестиции во все китайские предприятия, на которые распространяются санкции США, а также в материнские и дочерние компании. В новый черный список должны быть включены фирмы, работающие с военными или имеющие отношение к принудительному труду в китайском регионе Синьцзян.

В отчете Комитета рассматривается лишь часть финансирования, поступающего в Китай из Америки. По данным аналитической компании PitchBook, отслеживающей финансирование стартапов, в период с 2016 по июль 2023 года китайские полупроводниковые компании привлекли 8,7 млрд долларов в сделках с участием американских инвестиционных компаний. Пик инвестиций пришелся на 2021 год.

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Неограниченный доступ: Китай станет лидером в разработке чипов RISC-V по вине США

Фирмы венчурного капитала проводили агрессивную глобальную экспансию, особенно в Азию, в течение нескольких десятилетий. Но с тех пор, как администрация Трампа заняла более агрессивную позицию по отношению к Китаю, они знали, что инвестиции в китайские компании будут подвергаться более тщательному контролю.

"Сейчас никто не трогает Китай", — отметил Линус Лян, инвестор венчурной компании Kyber Knigh.

Производители чипов из КНР хорошо финансируются правительством страны. Но связи с американскими фирмами венчурного капитала предоставляют китайским компаниям управленческий опыт, а также доступ к технологиям и американским и европейским рынкам. Американские фирмы венчурного капитала также пытались склонить американских чиновников и регулирующих органов от имени китайских компаний в их портфеле, таких как TikTok.

Ранее мы сообщали о том, что создатель ChatGPT хочет собрать триллионы долларов на новые заводы. Сэм Альтман хочет создать "общий искусственный интеллект", который будет умнее людей. Для этого ему и нужны процессоры в больших количествах.