Нужно больше чипов: создатель ChatGPT хочет собрать триллионы долларов на новые заводы

Сэм Альтман хочет создать "общий искусственный интеллект", который будет умнее людей. Для этого ему и нужны процессоры в больших количествах.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман хочет собрать триллионы долларов для своего нового проекта. Альтман намерен увеличить глобальные мощности по производству чипов, чтобы расширить возможности использования искусственного интеллекта (ИИ), передает The Wall Street Journal.

Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов и топ-менеджмент TSMC. Его проект обойдется в несколько триллионов долларов США — от 5 до 7, по словам источников, знакомых с ситуацией. Так, в переговорах с TSMC Альтман заявил, что хочет построить десятки заводов по производству чипов в ближайшие несколько лет. Для этой цели он намерен собрать деньги от инвесторов с Ближнего Востока и поручить TSMC строительство и управление предприятиями.

Планы по сбору средств направлены на устранение препятствий для роста OpenAI, включая нехватку дорогих чипов ИИ, необходимых для обучения больших языковых моделей (БЯМ) в системах ИИ, таких как ChatGPT. Альтман часто жаловался на нехватку графических процессоров, что затрудняет усилия OpenAI по созданию так называемого общего ИИ, который, по заявлению бизнесмена, будет умнее людей.

Аналитики The Wall Street Journal оценивают суммы инвестиций, озвученные Альтманом, как гигантские, учитывая, что мировые продажи чипов в 2023 году составили 527 млрд долларов, и ожидается, что к 2030 году они вырастут до 1 трлн долларов в год.

Переговоры о сборе средств являются последним примером амбициозных планов Альтмана, направленных на изменение мира. Помимо революции в сфере генеративного ИИ, стартовавшей в конце 2022 года с публичного выпуска ChatGPT, он вложил значительные средства в стартапы, производящие дешевую энергию за счет ядерного синтеза, и стартапы, работающие над технологиями продления продолжительности жизни человека.

По словам некоторых источников, в рамках переговоров Сэм Альтман предлагал партнерство с OpenAI различными инвесторами, производителями микросхем и поставщиками электроэнергии, которые вместе вложат деньги в строительство заводов по производству микросхем. OpenAI обязуется стать крупным заказчиком продукции от этих новых предприятий. Обсуждения находятся на ранней стадии, полный список потенциальных инвесторов неизвестен, а усилия могут растянуться на годы и в конечном итоге могут не увенчаться успехом.

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Перед Альтманом стоит ряд проблем. Например, ИИ-чипы стали частью геополитической битвы между США и Китаем за технологическое доминирование, и США ввели ограничения на их экспорт. КНР может начать препятствовать строительству новых заводов на Тайване. Более того, правительство США не позволяет правительствам некоторых государств контролировать стратегически важные поставки микрочипов, имеющих значение для американской цифровой экономики. Издание напоминает, что G42, технологическая компания из Абу-Даби, объявила в октябре 2023-го о партнерстве с OpenAI с целью "предоставления передовых решений ИИ в ОАЭ" и на региональные рынки". После этого некоторые американские политики выразили обеспокоенность, что Абу-Даби получит прочную точку опоры на рынке ИИ. В январе 2024-го член палаты представителей Майк Галлахер (республиканец от Висконсина) направил письмо министру торговли США Джине Раймондо с призывом расследовать связи G42 с Китаем и рассмотреть возможность торговых ограничений против компании.

Ранее мы писали, что Китай станет лидером в разработке чипов RISC-V по вине США. Стэнли Чао, экс-топ-менеджер Kingston Technology, полагает, что если США и союзники перестанут вкладывать в развитие ПО RISC-V, то эту нишу быстро займут китайские компании.