"Витратили мільярди доларів даремно". Китай не зможе виробляти передові чипи, — дипломат

Посол Тайваню в США Александр Юй упевнений, що санкції США не дають КНР розвивати виробництво мікросхем, а всі заяви Пекіна про передові розробки — брехня.

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Китай намагається конкурувати з Тайванем у сфері виробництва мікросхем, застосовуючи такі методи як крадіжка й обман, заявив нещодавно посол Тайваню в США Александр Юй. Він вважає, що ані ці кроки, ані великі вливання в розвиток напівпровідникової промисловості не принесли КНР бажаних результатів, передає Reuters.

Александр Юй сумнівається в тому, що заяви КНР про можливості самостійно виробляти передові чипи для смартфонів наступного покоління правдиві. Він зазначив, що цьому заважають американські санкції, а також те, що західні країни мають більше ресурсів і можливостей для розвитку власних напівпровідників.

"Вони не дотримуються правил. Вони обманюють, копіюють тощо. Вони крадуть технології", — сказав Юї про китайських виробників мікросхем.

На Тайвані вже проводилося розслідування щодо численних китайських компаній, підозрюваних у незаконному переманюванні інженерів та інших фахівців. У Вашингтоні також упевнені, що Китай не полишає спроб примусити різні країни передавати стратегічні технології та заохочує масштабні кібератаки, щоб красти дані про новітні розробки. Це робить КНР головною загрозою технологічній конкурентоспроможності США.

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В інтерв'ю Reuters посол Юй також згадав про те, що багатомільярдні інвестиції Пекіна у власних виробників чипів зазнали невдачі. Річ у тім, що китайські компанії, наприклад, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), не можуть отримати спеціальну ліцензію, що дає змогу виготовляти передові процесори. Причиною заборони стали підозри в їхній співпраці зі збройними силами Китаю. В цьому заслуга Вашингтона, зауважив посол Тайваню.

Раніше ми повідомляли про те, що США та Китай хочуть вивідати секрети військових технологій одне в одного. Країни проведуть двосторонні переговори, щоб дати визначення "автономній" зброї та окреслити ризики, які несе військовий ШІ.