Россия изготовила не менее 1 614 "Шахедов" на двух заводах: чем отличаются от иранских

По оценкам украинских специалистов, в России производят лучшие дроны, чем в Иране, но их конструкция и эффективность принципиально не отличаются.

Россия уже построила два завода по производству дронов "Шахед", при этом российские и иранские изделия имеют заметные отличия. О них рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Специалист говорит, что в Украине подробно исследовали многочисленные обломки "Шахедов" четырех моделей, которые россияне отправляли в Украину: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-3 и Mohajer-6. Наиболее "популярными" среди них являются Shahed-136, которые делятся аж на три разных серии: "М", "К" и "Ы".

"Беспилотники, которые обозначены буквой "М" — чисто иранского производства. "Ы" — приходит в РФ в разобранном виде, а потом россияне собирают их на своих заводах. При этом болгаркой или лазером срезают все надписи с компонентов, которые свидетельствуют о стране производителя, то есть Иране", — объясняет Рувин.

Из чего сделаны шахеды. Западные компоненты в российских дронах

Только дроны из серии "К" полностью изготавливаются в России. Корпус этой модификации делают из стеклопластика, а его боевая часть больше, чем у оригиналов: 51 кг вместо 46,5 кг у иранских, также есть и другие отличия. Версию Shahed-136К можно считать наиболее совершенной, но она не имеет принципиальных отличий от первоначального Shahed-136.

В Украине нашли остатки 3480 "Шахедов" серии "М" — это вполне иранские дроны. Их детали не имеют маркировки об изготовлении в Иране, но это можно установить по другим признакам.

Начинка дронов, российская маркировка Фото: Вечірній Київ

"Можем сказать, что россияне наладили собственное производство. Уже есть "Шахед-К" с порядковым номером 1614. То есть столько беспилотников уже выпустили. В целом Россия запустила минимум два завода по производству "Шахедов", — говорит эксперт.

В первых "Шахедах", которые подбили в Украине, были части, изготовленные в США, Польше, Японии и в самой Украине или для нее. В одном из БПЛА нашли кнопочный мобильный телефон с надписью "Виготовлено у В'єтнамі" на украінском языке.

Ранее сообщалось, что собственные "Шахеды" производит не только Россия, но и Китай. Интересно, что китайские БПЛА, которые очень напоминают "Шахеды", вероятно, являются производными от общего "предка" этих дронов, израильских дронов Harpy от компании IAI.