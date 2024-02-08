"С помощью стамески и киянки": хакеры выложили инструкцию по сборке "Шахедов"

Технология создания корпуса иранских дронов сложная и имеет много тонкостей. Многослойный корпус создан из композитного материала, формирование которого отнимает много времени и усилий.

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В материалах, которые выложила хакерская группа Prana Network после взлома серверов иранской компании Sahara Thunder, есть инструкция по изготовлению беспилотника Shahed-136. Ее исследовал сайт "Милитарный".

Множество страниц инструкции на русском языке описывают производство композитных составляющих беспилотного самолета, сборку, покраску и многоэтапную проверку. Итак, сначала производятся 6 элементов корпуса "Шахеда". Они создаются по единой технологии наслоения один на другой многих материалов.

Сложный многослойный материал корпуса Shahed Фото: Милитарный

Шесть основных деталей планера производятся по сложной технологии наслоения различных материалов, пропитанных смоляными смесями, грунтования, вакуумирования, нескольких этапов высушивания. Процесс происходит в специальной матрице, которую тщательно готовят и формируют на ней идеально гладкую поверхность с помощью воска.

Форма для изготовления корпуса Shahed-136 для изготовления корпуса Фото: Милитарный

Внешнюю поверхность элементов корпуса самолета формируют из стеклянного и углеволокна, пропитанных соответствующей смолой. Следующим формируют внутренний слой, идентичный внешнему. После этого снова идет вакуумирование, удаление вакуумного мешка и формирование внешнего слоя нижней панели, который и станет внутренним в "Шахеде". Заполняющее вещество, выступающее за пределы разметки, удаляют с помощью стамески и киянки.

Основные материалы корпуса "Шахедов" Фото: Милитарный

На завершающем этапе тоже происходит вакуумирование, после удаления вакуумного мешка панель удаляется из оснастки, отрезаются технологические припуски, очищается поверхность. Процесс занимает не один день, так формируется каждый из шести отдельных элементов корпуса.

Нижняя панель корпуса Shahed-136 без финальной обработки Фото: Милитарный

При сборке корпуса из различных элементов формируют силовой набор (внутренний каркас) планера. Это происходит в корпусе верхней панели. Затем временно склеенный каркас вставляется в нижнюю панель для формирования необходимых перегородок и полочек для окончательного соединения частей. Выполняется окончательное приклеивание каркаса на нижнюю часть и герметизация топливного бака.

Обложка инструкции по сборке "Шахедов" Фото: Милитарный

В полученной конструкции устанавливаются соединительные уголки и делаются отверстия для прокладки проводов. Устанавливают балансировочные кронштейны, линии для дальнейшего крепления боевой части, подвижных частей, крепления и размещения топливной системы. Затем происходит очистка мест склеек для окончательной стыковки и конечное соединение частей фюзеляжа.

Полное изложение процесса сборки гораздо объемнее: инструкция состоит из 214 страниц. В целом сборка БПЛА "Шахед" — сложная технология, которая предполагает создание многослойного композитного материала и элементов из него.

Россия ищет новые цели для "Шахедов" и использует новые модификации дронов для их поражения. Силы обороны Украины нашли Shahed с измененной боевой частью.