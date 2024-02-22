Наземного робота Taurus снабдили воздушным дроном: на что способен этот дуэт

Автономная машина Taurus предназначена для работы в самых экстремальных условиях, а тяжелый коптер DrN-15 делает его еще более универсальным инструментом.

На выставке Singapore Airshow компания ST Engineering презентовала беспилотный наземный автомобиль Taurus, оснащенный мультироторным дроном. Новый продукт можно использовать для наблюдения, эвакуации раненых с поля боя, логистических перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, передает Defense News.

Управление колесным роботом осуществляется дистанционно. Для погрузочно-разгрузочных работ инженеры оснастят платформу роботизированной рукой. На официальном сайте разработчика указано, что автономный транспортный автомобиль Taurus представляет собой платформу с централизованным управлением и служит универсальным инструментом для наблюдения, логистики и транспортировки материалов в разных условиях, даже экстремальных, вроде экологических катастроф. Его можно буксировать с рекуперативной зарядкой на ходу, что оптимизирует энергоэффективность автопарка.

Пару наземному беспилотнику Taurus составил многороторный дрон компании DrN-15, который может летать за пределами прямой видимости оператора. Функция наблюдения лежит и на БПЛА.

В полностью электрическом режиме Taurus может преодолевать расстояния около 30 км, при том, что весит машина 1599 кг. По словам представителя компании-разработчика, наземный бот может работать и с полноприводной боевой машиной пехоты Terrex s5, также представленной на выставке. Он добавил, что на Taurus пока заказов нет — инженеры создали эту модель в надежде, что она понравится военным или представителям иных ведомств.

Согласно заявлению компании, Taurus отличается настраиваемой модульностью и мобильностью за счет технологической интеграции, что обеспечивает повышенную адаптируемость.

Ранее мы писали о том, на что способен украинский наземный беспилотник "ГНОМ". Роботизированная платформа, которая весит 50 килограммов, незаметно доставляет военным боеприпасы, наблюдает за противником на расстоянии в 5 километров и вывозит раненых с поля боя.