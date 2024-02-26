2,3 трлн операций в секунду: умная "коробка" BrainChip работает на чипах, похожих на мозги

Маленькое устройство Akida Edge AI Box стоит $800, поддерживает операционную систему Linux и усиливает искусственный интеллект.

Компания BrainChip разработала мини-компьютер модели Akida Edge AI Box и уже принимает предварительные заказы. Устройство функционирует благодаря двум нейроморфным чипам, сообщает CNX-Software.

Мини-компьютер Akida Edge AI Box от BrainChip получил от разработчиков 2 нейроморфных процессора BrainChip Akida AKD1000. Оба устройства располагают интерфейсом PCIe и ядрами реального времени Arm Cortex-M4, чья тактовая частота равна 300 МГц. Нейроморфными называются чипы, которые работают с сетями, обмениваясь импульсами точно так же, как и нейроны в человеческом мозге. Такие устройства используют для ускорения вычислений, благодаря чему ИИ-алгоритмы и алгоритмы машинного обучения функционируют быстро и эффективно.

Также компьютер оснастили 4-ядерным чип NXP i.MX 8M Plus Quad с тактовой частотой до 1,8 ГГц, он содержит графические процессоры Vivante GC7000UL 3D GPU и Vivante GC520L 2D GPU, а также ИИ-ускоритель. Производительность чипа достигает 2,3 TOPS, — это означает, что он способен выполнять 2,3 триллиона операций в секунду.

Технические характеристики Akida Edge AI Box:

4 ГБ оперативной памяти LPDDR4;

флеш-модуль eMMC на 32 ГБ;

слот для карты microSD;

Wi-Fi 5 (802.11n/ac; 2,4 и 5 ГГц);

сетевой контроллер 1GbE на 2 порта;

разъем USB 3.0 Type-A;

разъем USB 2.0 Micro-B;

габариты: 110 × 110 × 56 мм;

температурный режим работы: от 0 до +50 °C;

ядро операционной системы Linux 6.1;

цена: $800.

Ранее мы сообщали о том, что любой процессор сможет работать в 2 раза эффективнее при помощи метода Simultaneous and Heterogenous Multithreading. Это даст возможность удвоить вычислительную мощность устройств без помощи дополнительного оборудования.