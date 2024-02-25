Любой чип сможет работать в 2 раза эффективнее при помощи чудо-метода: что придумали

Ученые нашли способ, как удвоить вычислительную мощность устройств без помощи дополнительного оборудования.

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Новый подход, разработанный исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) может удвоить вычислительную мощность любого устройства без применения нового оборудования. Это также поможет сократить энергопотребление устройств вдвое, передает Interesting Engineering.

Новый экспериментальный подход, получивший название "Одновременная и гетерогенная многопоточность" (Simultaneous and Heterogenous Multithreading — SHMT) обеспечивает одновременную обработку информации. Cтруктуру SHMT интегрировали для таких устройств, как многоядерный чип ARM, графический процессор NVIDIA и аппаратный ускоритель Tensor Processing Unit. При тестировании скорость обработки данных увеличилась в 1,96 раза, а энергопотребление снизилось на 51%.

Вычислительные устройства — это сложные системы, обладающие множеством компонентов, таких как различные типы памяти, процессоров, аппаратных ускорителей и блоков обработки сигналов. Каждый из этих элементов обрабатывает информацию индивидуально, а затем передает ее следующему, чтобы оно могло выполнить свою работу. Следовательно, изоляция и перемещение информации от этих компонентов создают так называемое узкое место, которое увеличивает вычислительное время и энергию для обработки данных.

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SHMT, как показала практика, может удвоить производительность процессоров без обновления аппаратной части. Вычислительное оборудование необходимо периодически обновлять, чтобы поддерживать его производительность на уровне современных технологий, в противном случае оно начнет "притормаживать". Однако, просто изменив способ обработки данных на планшете или смартфоне, SHMT может обеспечить почти удвоенную скорость вычислений, тем самым продлевая срок службы устройства.

"Одновременная и гетерогенная многопоточность" может быть внедрена и для центров обработки данных (ЦОД). Если снизить энергопотребление ЦОД, можно сэкономить не только денежные средства и ресурсы, но и сократить выбросы углекислого газа.

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