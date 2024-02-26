Война чипов разгорается: Китай накапливает большие силы перед новым ударом США

Ожидая ужесточения санкций Белого дома, КНР спешит приобрести как можно больше японского и голландского литографического оборудования, да и о собственных производителях не забывает.

Резкий рост продаж оборудования для производства чипов является признаком грядущих потрясений. Известно, что перед вооруженными конфликтами, страны накапливают боеприпасы и топливо, а китайские компании заняты расширением производственных полупроводниковых мощностей, пишет издание The Wall Street Journal.

То, что КНР закупает литографическое оборудование у европейских и японских производителей, несомненно, играет на руку последним, однако также предвещает тревожные события в будущем. Так, согласно данным таможни КНР, импорт полупроводникового оборудования в Поднебесную в 2023 году вырос на 14% в годовом исчислении и составил почти 40 млрд долларов США.

Китайские производители микросхем спешат закупить как можно больше оборудования в ожидании ужесточения экспортных ограничений США. Они стараются приобрести, в первую очередь, литографические машин для печати схем на кремниевых пластинах. Япония и Нидерланды, ключевые поставщики таких машин, совместно с США ввели собственные ограничения на экспорт в Китай.

По данным китайской таможни, в 2023 году импорт литографических "станков" из Нидерландов в Китай увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые продажи систем в КНР голландской компании ASML утроились в 2023 году. На долю Китая в прошлом году пришлось 29% общих чистых продаж систем ASML — по сравнению с 14% в 2022 году.

ASML уже долгое время не может продавать в Китай свои новейшие машины для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV). Новые ограничения не позволяют компании экспортировать и некоторые менее совершенные машины. В прошлом месяце производитель заявил, что правительство Нидерландов отозвало лицензии на экспорт некоторых литографических машин в Китай. ASML считает, что в 2024 году может потерять долю продаж в Китай в размере от 10% до 15%.

Усилия Китая по производству самых передовых чипов сдерживаются санкциями США, однако местные производители активно продвигают собственные более зрелые технологии. Например, Semiconductor Manufacturing International (SMIC), заявляет, что ее капитальные затраты в этом году составят около 7,5 млрд долларов.

Долгосрочным риском для иностранных производителей чипового оборудования является стремление КНР отказаться от западных решений. Хотя Китаю потребуется много времени, чтобы освоить некоторые ключевые технологии, такие как литография, уже существуют ниши, где китайские поставщики могут заменить западных. По оценкам компании Bernstein, в 2023 году поставщики из Китая занимают около 14% внутреннего рынка оборудования для производства кремниевых пластин, по сравнению с 3% в 2018 году. Аналитики ожидают, что эта доля вырастет до 29% в 2026 году.

Важно Китай незаметно снижает свою зависимость от иностранных технологий производства чипов

В число лидеров входит Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), производящая инструменты для травления и для создания схем на пластинах. Компания еще не сообщила о результатах за 2023 год, но ее последняя публичная оценка предполагает рост выручки на 32% в годовом исчислении. По оценкам самой компании, продажи ее основного оборудования для сухого травления выросли на 49%. В прошлом году количество новых заказов выросло на 60%, что указывает на продолжающийся рост.

Для западных и японских производителей оборудования ограничения на экспорт в Китай являются одновременно и благословением, и проклятием. На данный момент продажи у них идут полным ходом. Но долгосрочные риски растут, особенно в нижней части технологического спектра.

Ранее мы писали о том, что США заставляют производителей чипов массово покидать Китай. Белый дом делает все возможное, чтобы ослабить полупроводниковую сферу КНР, подключая таких союзников как Япония.