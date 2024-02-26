Технология ИИ подскажет США и союзникам, когда Китай решит напасть на Тайвань

В США опасаются неверной трактовки данных о китайских военных учениях, поэтому привлекут ИИ, чтобы не перепутать маневры с реальными военными действиями.

Китай усилил дипломатическое и военное давление на Тайвань. Это вызвало обеспокоенность официальных лиц США и союзников, которые предполагают, что Пекин стремится вернуть остров силой. Если такие прогнозы окажутся верными, США смогут использовать искусственный интеллект (ИИ) и другие технологии для отслеживания дальнейших действий КНР в регионе, передает Fox News

По мнению экспертов, ИИ и машинное обучение (МО) могут помочь США и союзникам повысить скорость и эффективность разведки, скоординированности действий и планов.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери, старший директор Центра кибертехнологий и инноваций Фонда защиты демократии, заявил Fox News, что ИИ и МО могут помочь американским разведчикам обработать огромное количество данных, полученных в ходе наблюдения за Китаем и западной частью Тихого океана.

"Эти данные необходимо быстро обрабатывать, оценивать и распространять, а искусственный интеллект и машинное обучение могут сделать этот процесс более гибким и эффективным. Это, в свою очередь, может дать американским военным и политикам преимущества в принятии решений", — добавил Монтгомери.

Люди, принимающие решения, могут неверно истолковать намерения враждебных сил, ошибочно приняв учения за "прелюдию" к военным действиям. Новые технологии могут предотвратить возможность того, что просчет приведет к ненужной вооруженной конфронтации.

"Когда мы больше не можем определять то, каковы истинные намерения врага, мы должны искать новые способы анализа информации. И эти способы требуют данных, вычислений и талантов", — прокомментировал адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Тихоокеанским флотом США.

Среди политиков в Вашингтоне растет страх, что Китай готовится вторгнуться на Тайвань и силой присоединить его к материковой части страны. КНР активизировала свою военную активность в Тайваньском проливе после скандального визита конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. По данным Центра Стимсона, в 2022 году Китай направил 727 самолетов в воздушное пространство Тайваня, а в первой половине 2023 года еще больше — 850.

Несколько военных чиновников недавно предупредили, что Китай планирует вторжение на Тайвань в ближайшие годы. Так, по мнению адмирала Филипа Дэвидсона, командующего Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США, угроза нападения НОАК на остров проявится в течение этого десятилетия, а точнее, в ближайшие 6 лет.

Впрочем, китайские политики своих амбиций не скрывают. Так, в своем новогоднем обращении в 2023 году Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем неизбежно и что возрождение китайской нации будет достигнуто к 2049 году — к 100-летию основания КНР. А в резолюции, принятой ЦК КПК в ноябре 2021 года, говорилось: "решение тайваньского вопроса и реализация полного воссоединения Китая — это историческая миссия и непоколебимая приверженность партии".

Недавняя военная "игра", проведенная Центром стратегических и международных исследований, предсказала победу США над Китаем, при чем с большими потерями со стороны США и союзников, как то "десятки кораблей, сотни самолетов и десятки тысяч военнослужащих". Другие военные игры, проведенные Министерством обороны, Специальным комитетом Палаты представителей по Китаю и различными другими аналитическими центрами, показали аналогичные результаты.

Ранее мы сообщали о том, что Китай накапливает большие силы перед новым ударом США. Ожидая ужесточения санкций Белого дома, КНР спешит приобрести как можно больше японского и голландского литографического оборудования, да и о собственных производителях не забывает.