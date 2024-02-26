Как избежать распространенных ошибок при сборке дронов для ВСУ — советы специалиста (фото)

Распространенные ошибки касаются не слишком тщательной сборки и недостаточной комплектации. Они могут привести к потере дронов, поэтому БПЛА не всегда проходят тесты.

Украинцы, которые участвуют в программе "Народный дрон" по самостоятельной сборке беспилотников для ВСУ, иногда допускают ошибки, которые не позволяют дронам пройти тестирование. О том, как их избежать, рассказал технический директор Mate Academy Вадим Ильченко в X Twitter.

Механические крепления рамки: надо крепко затягивать все крепления, чтобы они не люфтили. Это можно проверить, если взять лучи рамы по диагонали и подвигать. малейший люфт — надо дотягивать винты.

Фото: X (Twitter)

Если гайка, которая должна фиксировать винт луча, прокручивается — надо залить крепление фиксатором.

Фото: X (Twitter)

Во время пользования электроотверткой винт надо дотягивать ручной отверткой до упора.

Угол наклона камеры должен регулироваться руками, но быть в натяжении. Камера не должна болтаться, но и не должна быть и зафиксированной жестко.

Фото: X (Twitter)

Крепление антенны не должно включать показанных на фото гаек — оно прокручивается с ними. Крепление пигтейла должно быть прочным и не болтаться. "Антенна должна быть очень крепко затянута. Если она отвалится в полете — дрон упадет".

Фото: X (Twitter)

"Есть пигтейлы, в которые можно закрутить болтики. Здесь хорошо подходят от камеры. Берем их и закручиваем до упора. Также есть варианты просто с дырками без резьбы — их крепим на тонкие стяжки, но тоже крепко затягиваем".

Фото: X (Twitter)

Разъем питания должен быть закреплен ближе к концу рамы. Иначе он может попасть в пропеллеры, что приведет к потере дрона.

Фото: X (Twitter)

Приемник должен быть закреплен на раме. Провода не должны торчать и болтаться. Лучше скручивать провода вместе во время сборки. Но не следует зажимать провода от VTX и RX вместе, это может привести к проблемам.

Фото: X (Twitter)

Лучше паять RX на UART6. Если паять на UART2, то провода будут идти через весь FC и будет сложнее крепить стрепу батарейки.

Фото: X (Twitter)

"Провода моторов должны быть вложены без дуг, один на один. Я видел как провод перебило пропеллером из-за того, что он болтался. Хотя казалось бы такого не должно было быть. Ну и с дугами оно банально хуже летает, потому что провода бьют о FC и сбивают гироскоп".

Фото: X (Twitter)

Болты для крепления стека (FC+ESC) следует брать от рамы. Те, что идут в комплекте со стеком — слишком длинные. Они упираются в раму, не дают прикрепить стрепу. Попытка это пофиксить "приводит к куче проблем и потраченного времени".

Фото: X (Twitter)

Следует тщательно проверять пайку. Дроны летают под нагрузкой, падают, поэтому соединение контактов должно быть надежным.

Фото: X (Twitter)

Комплектность от поставщика может быть нарушена. Каких-то элементов может не хватать, какие-то будут лишними. Нужно тщательно все хранить, включая провода — понадобится.

Нужны только проверенные пропеллеры, рекомендуются HQProp 7x4x3.

Фото: X (Twitter)

"Еще про видео. Лучше купить угловой пигтейл, если разъем с VTX выходит где-то неудобно. Если оно так заламывается, будут проблемы с видео и дрон не полетит".

Фото: X (Twitter)

"Некоторые VTX, при монтаже железными болтами к раме, начинают давать ужасные шумы на видео. Это из-за того, что карбоновая рама является проводником и она крепится к корпусу VTX, который часто является "землей". Особенно это касается foxeer reaper радиатором вниз. Поэтому притягивайте VTX стяжками".

Очень важно, чтобы дрон биндился стандартным способом (3 раза подать питание, или через кнопку). не надо ставить бинд-фразы, чтобы дрон прошел тестирование. Желательно также оставлять обычную музыку на ESC.

Если дрон имеет нестандартную связь, или другие отклонения от стандартных настроек — следует оставить об этом отметку перманентным маркером, чтобы это не должны были отгадывать на полигоне. Если пометка на наклейке — она может слететь в полете.

Фото: X (Twitter)

Напоминаем, что еще месяц назад более 10 тысяч человек были готовы поддержать инициативу "Народный FPV" и собирать свои собственные дроны дома. По словам организаторов, каждый второй собранный беспилотник взрывает технику врага.