РЕБ больше не страшна: квантовая навигация сделает флот неуязвимым для "глушилок"

Британские ученые готовы предложить замену системе GPS. Новый квантовый датчик точно определит координаты судна и будет невосприимчив к РЭБ.

Британское агентство военных технологий работает над квантовым навигационным устройством — инерциальной навигационной системой, которая могла бы обеспечить точность навигации, как у GPS. Новинка предназначена для военных судов, передает Мaritime Еxecutive. —

Почему система GPS уязвима

Современное судоходство в значительной степени полагается на GPS (Global Positioning System — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 8, — ред.). Однако система GPS имеет один существенный недостаток — она уязвима к помехам, создаваемым средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также в случае масштабной солнечной вспышки или противоспутниковой атаки.

Военные операторы часто полагаются на технологию инерциальной навигации в дополнение к GPS. Подводные лодки, самолеты и крылатые ракеты используют наведение c помощью встроенных датчиков и сенсоров, чтобы компенсировать известные уязвимости систем GPS. Однако такие системы имеют существенный недостаток: чем дольше платформа работает без четкого определения местоположения, тем менее точно достигает своих целей.

Что особенного в квантовой навигации

Квантовая навигация использует ту же концепцию, но с гораздо большей точностью. Так, квантовые акселерометры гораздо точнее, чем гироскопы, традиционно используемые для инерциального наведения. Британские ученые, работающие в сфере обороны, говорят, что однажды квантовые устройства можно будет использовать для обеспечения навигации без GPS. Случиться это может совсем скоро, так как исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали квантовый датчик, использующий лазер для измерения волновых свойств ультрахолодных атомов в специальной камере. Когда корабль движется, то камера тоже движется, и атомы внутри нее должны двигаться вместе с ней. Лазерные импульсы отслеживают движение атомов, и, получив эти данные, датчик определяет направление движения судна.

Квантовый датчик был испытан на борту исследовательского судна Королевского флота XV "Патрик Блэкетт" в 2023 году, а в этом году он прошел дополнительные испытания на борту британского оборонного корабля "Херст-Пойнт". Министерство обороны Великобритании оптимистично оценивает перспективы усовершенствования системы и готовится провести еще ряд тестов.

"Квантовые технологии могут улучшить оперативное преимущество флота и проложить путь к созданию новых, более совершенных, навигационных систем. Мы развиваем новые навигационные методы для того, чтобы полностью отказаться полностью отказаться от спутников", — заявили в Минобороны.

Как системы РЭБ влияют на системы навигации

Системы РЭБ, как известно, генерируют сильные радиосигналы, вызывая помехи на тех же частотах, на которых работает навигационная система. В итоге, связь между кораблем и спутниками GPS нарушается. Это может привести к дезориентации экипажа — военные, не зная точных координат, могут не сориентироваться, где именно находится их судно, и, соответственно, суда противников и союзников.

Также РЭБ используется и для противодействия ракетным ударам, атакам при помощи надводных и летающих беспилотников. В результате, судно оказывается "изолированным" и небоеспособным, в случает, если система радиоэлектронной борьбы достаточно мощная и генерирующая помехи в виде купола.

Страны-участницы НАТО надеются, что квантовые технологии помогут усовершенствовать навигационные возможности военных кораблей, самолетов, дронов всех типов и ракет. Согласно новой стратегии, квантовые решения будут созданы для приложений двойного назначения, технологий оборонного планирования, программно-аппаратного обеспечения для оперативной и ситуационной совместимости, криптографических систем, квантовых датчиков и отказа от навигационных спутниковых систем, таких как GPS.

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