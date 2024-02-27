Сочетание "Штиля" и "Шторма": в РФ разработали комплексную ИИ-систему против дронов, — ISW

Система включает в себя радиолокационную станцию, радиочастотный сканер, станцию оптического распознавания и средства постановки помех.

В России разработали комплексную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая предназначена для противодействия дронам. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 26 февраля.

Директор по развитию российского производителя БПЛА ООО "Ступор" Владислав Кустарев заявил 26 февраля, что предприятие выпустило систему обнаружения и подавления беспилотников, которая включает в себя радиолокационную станцию, радиочастотный сканер, станцию оптического распознавания дронов и средства постановки помех для защиты объектов.

По словам Кустарева, в новой РЭБ реализовано несколько способов противодействия дронам, она объединяет в себе системы "Шторм" и "Штиль" (радиус действия обеих — свыше пяти километров), а также систему "Парс" с дальностью до двух километров, которая подавляет БПЛА "куполом" или лучом направленного действия.

Сообщается, что в системе присутствует собственное ПО, которое повышает надежность системы и защищает от ложных срабатываний.

"Ступор" способен работать без помощи оператора комплекса за счет применения искусственного интеллекта", — отметил Кустарев.

Он добавил, что записанные данные выгружаются непосредственно на телефон.

Напомним, что российский БПЛА отслеживал передвижения главы МИД Германии в Украине.

Также сообщалось, что разведывательные дроны "Сыч" переделали в боевые. БПЛА представили в прошлом году как разведывательный, модификация уменьшила дальность полета, но теперь появилась боевая часть.