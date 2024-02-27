Пилот дронов ВСУ самостоятельно вывел из строя батальон оккупантов: как ему это удалось (видео)

Зорян начал разведчиком, а потом стал пилотом дрона-бомбардировщика. Военный не пускает россиян штурмовать позиции своей бригады, атакуя с неба живую силу и технику.

Оператор БПЛА 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени князя Романа Великого по имени Зорян поразил 448 российских оккупантов с помощью дрона-бомбардировщика. Подробности своей службы военный рассказал в видеоролике под названием "Ночные бомберы Княжеской бригады".

Боец рассказывает, что за время службы оператором в ВСУ успел ликвидировать 140 российских захватчиков и ранить еще 308, также уничтожил много техники:

"Суммарно 200-е и 300-е, то будет батальон. Есть сожженная техника: четыре "Урала" сожжены полностью, девять "буханок", несколько джипов, два 82-мм миномета, один "Василек" уничтожен. Есть генераторы, антенны противника, которые днем обнаруживают наши пилоты и днем их, возможно, из-за большого подавления РЭБа не могут уничтожить, тогда я ночью лечу и их добиваю", — говорит военный.

Бои никогда не прерываются, поэтому Зорян работает вместе с напарником в две смены. Побратим работает днем, а отдых Зоряна начинается в 8-9 часов утра. После сна он должен подготовиться к ночной работе.

"Проверяю сколько имею подготовленных боеприпасов, батареи, зарядки. Напарник мой смотрит, чтобы были заряжены антенны, генератор, павербанки. Всю ночь я работаю, днем подаю отчет, видеодоказательства, заказываю сколько чего нужно и ложусь спать", — говорит парень.

Как и другие операторы беспилотников, в 14 ОМБр постоянно работают над улучшением дронов, изобретают и совершенствуют боеприпасы для более эффективного поражения врага.

Делу управления беспилотником Зорян научился в военной школе "Боривитер", после чего начал работать на линии фронт, сначала как разведчик, а затем уже через один-два месяца стал управлять дроном-бомбардировщиком. Сейчас в ночное время он занимается сбросами, ищет цели, а во время наступления выполняет аэроразведку и обнаруживает противника. Но в светлое время суток все же интереснее:

"Видишь как в реальности, а ночью все черно-белое, тепло, холод — и больше ничего. Ночью лучше работать со сбросами, потому что противник не видит дрон, но ночью и труднее сориентироваться, если плохая погода", — рассказывает Зорян.

Как разведчик, Зорян замечает интересные моменты из тактики россиян: "когда идет шесть-восемь человек, и думают, что мы их не видим, начинают падать в один момент и притворяются мертвыми". Но он не имеет к ним жалости и не пускает их штурмовать позиции бригады.

Недавно возникали опасения, что Украина отстает от России в производстве дронов. Однако министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заверил в эфире телемарафона, что Украина производит столько же дронов-камикадзе, аналогичных Shahed.