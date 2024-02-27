Тайвань ударит по Китаю и очень больно: остров оставит КНР без передовых чипов

Если санкции будут одобрены правительством Тайваня, Китай не сможет производить чипы 14-нм и менее.

Тайвань планирует ужесточить запрет на экспорт чипов в Китай, расширив список запрещенных технологий, комплектующих и оборудования. В частности под запрет могут попасть фотомасками и некоторые высококачественные материалы, пишет Аsia times.

Министерство экономики Тайваня готовит второй раунд запрета на экспорт чипов после того, как 5 декабря 2023 года ведомство запретило экспорт 12-ти типов машин для производства процессоров и деталей к ним. Речь идет об оборудовании для создания чипов по 14-нанометровому техпроцессу или меньше.

Министерство намерено ограничить поставки фотомасок, подложек и тонких пленок местного производства на материковый Китай. Предварительно сообщается, что новые санкции могут быть одобрены правительством в марте и реализованы в первой половине 2024-го.

Фотомаска — это пластина из кремнезема, покрытая узором, который, в свою очередь, состоит из непрозрачных, прозрачных и фазосдвигающих областей. Данный узор проецируется на другие кремниевые пластины в процессе литографии и переносится на них. Подложка — это непосредственно сама кремниевая пластина, а тонкая пленка — металл, нанесенный на такую пластину. Без этих компонентов создать процессоры невозможно.

Представитель министерства заявил, что правительство еще не приняло решения по данному вопросу и не установило график введения в действие заявленных санкций. Но, добавил он, правительство будет консультироваться с экспертами из разных секторов, чтобы гарантировать, что полупроводниковая отрасль Тайваня сможет сохранить свои преимущества и продолжать развитие.

Ранее в этом месяце тайваньские СМИ сообщили, что Министерство торговли США в марте отправит чиновников на Тайвань, чтобы встретиться с островными производителями микросхем в Синьчжу и Тайнане и объяснить им правила экспорта чипов из США.

Мы сообщали читателям о том, что Китай накапливает большие силы перед новым ударом США. Ожидая ужесточения санкций Белого дома, КНР спешит приобрести как можно больше японского и голландского литографического оборудования, да и о собственных производителях не забывает.