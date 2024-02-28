Россия ударила по Одессе черными "Шахедами": что о них рассказывают военные (фото)

Особый материал помогает беспилотникам-камикадзе, изготовленным в РФ, избегать обнаружения радарами и делает их почти незаметными в ночном небе.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками "Шахед". Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения ПВО отражали эту атаку в течение 1,5 часа. Защищая Одесскую область Силы обороны сбили 9 дронов-камикадзе.

"Во время маневров над промышленной зоной Одессы, обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. К счастью, люди не пострадали", — рассказал Олег Кипер.

Одесская областная прокуратура сообщает, что начала процессуальное расследование инцидента по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что вечером 27 февраля вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждена трансформаторная подстанция одного из объектов критической инфраструктуры. Продолжается осмотр, на местах событий работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Обломки черных "Шахедов", Одесская область Фото: Telegram

Фотографии областной прокуратуры свидетельствуют, что Одесса была атакована дронами "Шахед" черного цвета. Впервые таки беспилотники были применены оккупантами в Украине во время самой массовой атаки "Шахедами" ночью 25 ноября 2023 года. После этого стала распространяться информация, что это были новые дроны Shahed-238 с инфракрасной системой наведения — ранее они были представлены в Иране. Но по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет о тех же самых Shahed-136, которые ранее применяла Россия, просто черного цвета.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал", — сказал Игнат.

Карбон имеет свойство поглощать радиолокационный сигнал. Кроме того, черный делает беспилотники менее заметными визуально в темное время суток. Данные о карбоне в составе "Шахедов" также подтвердил украинский военный и эксперт по РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, в производстве новых БПЛА использован другой тип материалов, чем в дронах Shahed иранского производства, именно он придавал аппаратам черный цвет, а не обычная краска. Бескрестнов считает, что россияне не создавали материал для черного шахеда самостоятельно, а приобрели уже готовый.