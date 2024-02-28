"Некинетический щит": США учится сбивать ракеты новейшим радиоэлектронным оружием

Средства РЭБ установят на военные корабли, дроны и вертолеты ВМС США, которые будут работать сообща, выводя технику противника из строя.

ВМС США работают над усилением "некинетического" щита, развертывая на флоте средства некинетической противокорабельной и противоракетной обороны следующего поколения, передает Naval news.

Наряду с программой улучшения наземной электронной борьбы (Surface Electronic Warfare Improvement Program — SEWIP), ВМС также закупают системы усовершенствованной внебортовой радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-248 Advanced Offboard Electronic Warfare (AOEW) для вертолетов и судов, которую они будут нести в качестве полезной нагрузки.

SEWIP включает средства для электронных атак от Northrop Grumman и от компании Lockheed Martin. Это модули для электронного сканирования, радары для создания помех и для отслеживания целей, системы самонаведения ракет, системы поражения электроники, установленной, к примеру, на вражеских беспилотниках и пр.

Эсминец "USS Pinckney", оснащенный новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже проходит испытания. Следующими судами, которые получат новое оснащение в рамках SEWIP, будут "Chung-Hoon" и "James E. Williams". Корабли DDG 51 получат системы AN/SLQ-32(V)7.

Параллельно Lockheed Martin занимается разработкой системы РЭБ AN/ALQ-248 AOEW для вертолета MH-60S/R. Она представляет собой автономный блок, содержащий как высокочувствительный приемник, так и подсистемы для электронных атак. Примечательно, что AN/ALQ-248 AOEW может работать независимо или координироваться с корабельной системой SEWIP. В последнем случае система AN/SLQ-32 обнаружит приближающиеся противокорабельные ракеты, затем подаст сигнал и будет управлять блоком AOEW. Средства электронных атак AN/SLQ-248 будут координироваться с другими средствами радиочастотного (РЧ) противодействия "мягкому уничтожению" во время боя.

ВМС США также вкладывают средства в разработку новой электронной ловушки длительного действия (LEED), которая объединит модульную радиочастотную полезную нагрузку с БПЛА. Дрон будет располагать каналом связи, чтобы иметь возможность маневрировать. Военно-морские силы заявляют, что LEED обеспечит флоту улучшенную координацию и возможности РЭБ, позволяющие противостоять разным ракетным атакам. Компания Lockheed Martin была выбрана в качестве генерального подрядчика по разработке LEED: программа будет использовать технологии, разрабатываемые и совершенствуемые Управлением военно-морских исследований в рамках параллельного проекта Long Endurance Airborne Platform.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты разобрали российский РЭБ "Волнорез" для танков. Российские средства не спасают оккупантов от дронов-камикадзе из-за плохого качества сборки и конструкции, что гарантированно приводит к перегоранию.