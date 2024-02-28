"Самый быстрый в мире" дрон выставили против болида "Формулы-1": кто победил (видео)

Во время гонки БПЛА показал вдвое более быстрый разгон, но небольшое время работы, к тому же иногда терял связь с оператором.

Компания Red Bull и нидерландский производитель беспилотных летательных аппаратов Dutch Drone Gods организовали гонки болида "Формулы-1" с самым быстрым в мире дроном (по словам компании). Соревнование и комментарии к нему можно наблюдать на YouTube-канале Red Bull.

Компании объединили усилия, чтобы создать самый быстрый в мире дрон с камерой, способный не отставать от современного болида Формулы-1 или даже обогнать его. Эта задача требовала разработки дрона, который был бы не только быстрым и выносливым, но и имел достаточную емкость аккумулятора, чтобы долго держаться на высокой скорости. Также он также должен записывать видео высокого качества.

Сайт The Drive рассказывает, как все происходило. Итак, пилот дрона Ральф Хогенбирк и его команда впервые встретились с командой Red Bull на трассе, где первый прототип беспилотника соревновался на снятом с эксплуатации болиде "Формулы-1" с Дэвидом Култхардом за рулем. Беспилотник превзошел болид, правда, ненамного. Но, как объяснил Култхард, машины "Формулы-1" на самом деле не обладают высокой прямолинейной скоростью. Настоящей задачей было построить дрон, который мог бы следовать за болидом Формулы-1 по трассе.

Мастера создали второй прототип, который мог обеспечивать большую скорость, но и более длительное время работы. Далее они вместе с резервным пилотом Red Bull Лиамом Лоусоном отправились в Сильверстоун, чтобы проверить его.

На тестах дрон разгонялся до скорости 322 км/ч вниз по прямой и приблизился к Лоусону, хотя и страдал от нестабильности, а его видеосвязь с пилотом прерывалась. Хогенбирк посетил штаб-квартиру команды Red Bull Racing, и обе стороны взялись работать над дроном Red Bull, который стал легче, мощнее, проворнее и имеет лучшую камеру.

Финальная версия Red Bull Drone 1 Фото: Red Bull

Как сообщает сайт News Shooter, дрон может разгоняться вдвое быстрее, чем болид "Формулы-1", достигая 300 км/ч всего за 4 секунды, с максимальной скоростью более 350 км/ч. Но специальный беспилотник работает от батареи всего 3 минуты. Это неудивительно, учитывая тот факт, что его роторы вращаются со скоростью до 42 000 об/мин.

Red Bull Drone 1 следует за болидом Фото: Red Bull

После отладки дрона экипаж вернулся в Сильверстоун для финального испытания, но на этот раз им предстоит соревноваться с Максом Ферстаппеном за рулём его нового болида RB20. Погода сделала гонку чуть менее увлекательной, поскольку ни автомобиль, ни дрон не могли разогнаться на полную скорость, но отснятые кадры впечатляли.

Напомним, чтобы создать самый быстрый большой беспилотник, разработчик WaveAerospace оснастил его турбореактивным двигателем. Дрон разгоняется до 483 км/ч, весит 50 кг и имеет габариты 4 м.