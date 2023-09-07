Болид "Формулы-1" сравнили с гоночными авто и мотоциклом в заезде по прямой (видео)

В Red Bull решили выяснить, насколько болид "Формулы-1" Red Bull RB8 быстр на прямой. С ним соревновались гоночный мотоцикл, раллийные авто и электрический микроавтобус.

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Red Bull устроили еще один необычный заезд с участием своих авто. В этот раз болид "Формулы-1" сразился со спортивным мотоциклом, заряженным микроавтобусом и двумя раллийными автомобилями. Видео опубликовали на YouTube-канале Red Bull.

В Red Bull решили выяснить, насколько болид "Формулы-1" Red Bull RB8 быстр на прямой. Его сравнили с мотоциклом KTM RC16, заряженным Ford SuperVan 4.2, а также раллийными болидами Peugeot 208 Rallycross и M-Sport Ford Puma WRC.

Red Bull RB8 оснащен 2,4-литровым двигателем V8 мощностью 862 л.с. Вес болида составляет всего 700 кг.

Мотоцикл KTM RC16 оснащается 1,0-литровым двигателем мощностью 270 л.с. Он весит всего 160 кг.

Ford SuperVan 4.2 оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2040 л.с. Вес микроавтобуса составляет 1680 кг.

Peugeot 208 Rallycross оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 600 л.с. Раллийный болид весит 1300 кг.

M-Sport Ford Puma WRC оснащен гибридной силовой установкой с 1,6-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 550 л.с. Вес болида составляет 1260 кг.

В первом заезде с места мотоцикл KTM RC16 уверенно оторвался от конкурентов. Болид Red Bull RB8 занял второе место, M-Sport Ford Puma WRC приехал третьим, а Peugeot 208 Rallycross с минимальным отставанием разместился на четвертом месте.

Во втором заезде ситуация повторилась. Только M-Sport Ford Puma WRC и Peugeot 208 Rallycross поменялись местами на финише.

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К третьему заезду присоединился Ford SuperVan 4.2. Электрический микроавтобус отлично стартовал и занял второе место, лишь незначительно уступив KTM RC16. Red Bull RB8 приехал третьим, а Peugeot 208 Rallycross расположился на четвертом месте. Последнее место занял M-Sport Ford Puma WRC.

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