С трека на бездорожье: пилоты "Формулы-1" сели за руль монстр-траков (видео)

Гонщикам не сразу удалось справиться с характером таких огромных авто, но они нашли к ним подход. Гонка оказалась очень зрелищной, а дух соперничества не уступал соревнованиям "Формулы-1".

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Пилоты "Формулы-1" Макс Ферстаппен и Юки Цунода из команд Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri сразились в необычной для себя стихии. Гонщики сели за руль огромных монстр-траков. Видео опубликовали на YouTube-канале Red Bull.

Макс Ферстаппен в 2023 году вновь претендует на мировое чемпионство в "Формуле-1". Тем не менее 25-летний пилот нашел время на то, чтобы принять участие в необычном состязании.

Заезд прошел возле шахты Эрцберг в Австрии. Гонщикам выдали монстр-траки в стиле команд, за которые они выступают в "Формуле-1".

Эти автомобили имеют высоту около трех метров и могут проехать почти везде. Они оснащены 500-сильным двигателем V8, который установлен посередине.

Сперва пилоты проехали одиночные заезды на время. Юки Цунода не сразу привык к габаритам огромного монстр-трака, но все нашел подход к этому автомобилю.

Макс Ферстаппен проехал полосу препятствий за 55,7 секунды. Японский пилот справился с задачей за 58,37 секунды.

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Затем гонщики сразились один на один. Во время заезда у монстр-трака Макса Ферстаппена случилась поломка и Юки Цунода смог вырваться вперед.

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