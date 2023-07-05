З треку на бездоріжжя: пілоти "Формули-1" сіли за кермо монстр-траків (відео)

Перегонникам не одразу вдалося впоратися з характером таких величезних авто, але вони знайшли до них підхід. Перегони виявилися дуже видовищними, а дух суперництва не поступався змаганням "Формули-1".

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Пілоти "Формули-1" Макс Ферстаппен і Юкі Цунода з команд Red Bull Racing і Scuderia AlphaTauri зіткнулися в незвичній для себе стихії. Перегонники сіли за кермо величезних монстр-траків. Відео опублікували на YouTube-каналі Red Bull.

Макс Ферстаппен у 2023 році знову претендує на світове чемпіонство у "Формулі-1". Проте 25-річний пілот знайшов час на те, щоб узяти участь у незвичайному змаганні.

Заїзд відбувся біля шахти Ерцберг в Австрії. Перегонникам видали монстр-траки в стилі команд, за які вони виступають у "Формулі-1".

Ці автомобілі мають висоту близько трьох метрів і можуть проїхати майже всюди. Вони оснащені 500-сильним двигуном V8, який встановлений посередині.

Спершу пілоти проїхали поодинокі заїзди на час. Юкі Цунода не відразу звик до габаритів величезного монстр-трака, але все ж знайшов підхід до цього автомобіля.

Макс Ферстаппен проїхав смугу перешкод за 55,7 секунди. Японський пілот впорався із завданням за 58,37 секунди.

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Потім перегонники змагалися віч-на-віч. Під час заїзду у монстр-трака Макса Ферстаппена сталася поломка і Юкі Цунода зміг вирватися вперед.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi у 2026 році прийде у "Формулу-1".