Гоночний болід "Формули-1" випробували на бездоріжжі (відео)

Болід "Формули-1" їздив по мосту Сі-Кліфф і на горі Панорама в Австралії. Пілот Даніель Ріккардо бився з іншими місцевими пілотами.

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Пілот "Формули-1" Даніель Ріккардо проїхався на гоночному боліді Red Bul RB7 рідною Австралією. Відео опублікували на YouTube-каналі Oracle Red Bull Racing.

У ролику Даніель Ріккардо бився з іншими австралійськими пілотами, серед яких чемпіон Supercars Шейн ван Гісберген, експерти з бездоріжжя Тобі Прайс і Деніел Сандерс, а також пілот "Формули-2" Метт Холл.

Болід "Формули-1" їздив по мосту Сі-Кліфф і на горі Панорама. Автомобіль показав свої можливості не лише на дорозі, а й на бездоріжжі.

Насправді за кермом боліда був Метт Холл. Ролик був змонтований таким чином, щоб це виглядало так, ніби ним керував Даніель Ріккардо.

Болід Red Bul RB7 виграв чемпіонат світу "Формули-1" у 2011 році. Тоді за кермом був пілот Себастьян Феттель, який завершив свою кар'єру у 2022 році.

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Наразі Даніель Ріккардо є резервним пілотом Red Bull. Це сталося після того, як пілот розірвав контракт з McLaren у 2022 році.

Раніше Фокус писав, що на старті гонки "Формула-1" Гран-прі Великобританії сталося масове зіткнення за участю п'яти пілотів.