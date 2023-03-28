Гоночный болид "Формулы-1" испытали на бездорожье (видео)
Болид "Формулы-1" ездил по мосту Си-Клифф и на горе Панорама в Австралии. Пилот Даниэль Риккардо сразился с другими местными пилотами.
Пилот "Формулы-1" Даниэль Риккардо проехался на гоночном болиде Red Bul RB7 по родной Австралии. Видео опубликовали на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.
В ролике Даниэль Риккардо сразился с другими австралийскими гонщиками, среди которых: чемпион Supercars Шейн ван Гисберген, гонщики по бездорожью Тоби Прайс и Дэниел Сандерс, а также пилот "Формулы-2" Мэтт Холл.
Болид "Формулы-1" ездил по мосту Си-Клифф и на горе Панорама. Гоночный автомобиль показал свои возможности не только на дороге, но и по бездорожью.
На самом деле за рулем болида находился Мэтт Холл. Ролик был смонтирован таким образом, чтобы это выглядело так, будто им управлял Даниэль Риккардо.Важно
Болид Red Bul RB7 выиграл чемпионат мира "Формулы-1" в 2011 году. Тогда за рулем находился пилот Себастьян Феттель, который завершил свою карьеру в 2022 году.
Сейчас Даниэль Риккардо является резервным пилотом Red Bull. Это произошло после того, как гонщик расторг контракт с McLaren в 2022 году.
Ранее Фокус писал, что на старте гонки "Формула-1" Гран-при Великобритании произошло массовое столкновение с участием пяти пилотов.