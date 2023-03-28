Гоночный болид "Формулы-1" испытали на бездорожье (видео)

Болид "Формулы-1" ездил по мосту Си-Клифф и на горе Панорама в Австралии. Пилот Даниэль Риккардо сразился с другими местными пилотами.

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Пилот "Формулы-1" Даниэль Риккардо проехался на гоночном болиде Red Bul RB7 по родной Австралии. Видео опубликовали на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.

В ролике Даниэль Риккардо сразился с другими австралийскими гонщиками, среди которых: чемпион Supercars Шейн ван Гисберген, гонщики по бездорожью Тоби Прайс и Дэниел Сандерс, а также пилот "Формулы-2" Мэтт Холл.

Болид "Формулы-1" ездил по мосту Си-Клифф и на горе Панорама. Гоночный автомобиль показал свои возможности не только на дороге, но и по бездорожью.

На самом деле за рулем болида находился Мэтт Холл. Ролик был смонтирован таким образом, чтобы это выглядело так, будто им управлял Даниэль Риккардо.

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Болид Red Bul RB7 выиграл чемпионат мира "Формулы-1" в 2011 году. Тогда за рулем находился пилот Себастьян Феттель, который завершил свою карьеру в 2022 году.

Сейчас Даниэль Риккардо является резервным пилотом Red Bull. Это произошло после того, как гонщик расторг контракт с McLaren в 2022 году.

Ранее Фокус писал, что на старте гонки "Формула-1" Гран-при Великобритании произошло массовое столкновение с участием пяти пилотов.