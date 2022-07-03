Крупнейшая авария на Формуле-1: болид разбит, гонщик в больнице (видео)

Автомобиль китайского пилота перевернулся, врезался в отбойник из шин и перелетел их. Болельщиков на трибунах от удара защитила металлическая сетка.

На старте гонки "Формула-1" Гран-при Великобритании произошло массовое столкновение с участием пяти пилотов.

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В первом повороте столкнулись Джордж Расселл (Mercedes), Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo), Алекс Албон (Williams), Эстебан Окон (Alpine) и Юки Цунода (AlphaTauri). Автомобиль Гуаньюя подлетел в воздух и сделал сальто, после чего врезался в отбойник из шин и перелетел их. Болельщиков на трибунах от удара защитила металлическая сетка.

На видео, распространившихся в сети, видно, как болид чуть не влетел в зрителей.

Маршалы и медработники помогли Гуаньюю покинуть кокпит болида.

Как стало известно, после аварии пилот оставался в сознании, его сразу доставили в медицинский центр. Информации о полученных им травмах пока нет.

Из-за аварии участие в гонке досрочно завершили также Албон и Расселл. Окон и Цунода сумели добраться до боксов с поврежденными болидами. Позже Албона также отправили в больницу, чтобы убедиться, что со спортсменом все в порядке. В пресс-службе FIA заявили, что пилоты избежали серьезных травм.

Напомним, пилоты Формулы-1 провели акцию в поддержку Украины. К акции присоединились 18 действующих и резервных гонщиков Формулы-1. Среди них – и чемпионы мира.

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