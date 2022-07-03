Найбільша аварія на Формулі-1: болід розбитий, перегонник у лікарні (відео)

Автомобіль китайського пілота перекинувся, врізався у відбійник із шин і перелетів їх. Уболівальників на трибунах від удару захистила металева сітка.

На старті перегонів "Формула-1" Гран-прі Великобританії сталося масове зіткнення за участю п'яти пілотів.

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У першому повороті зіткнулися Джордж Рассел (Mercedes), Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo), Алекс Албон (Williams), Естебан Окон (Alpine) та Юкі Цунода (AlphaTauri). Автомобіль Гуаньюя підлетів у повітря і зробив сальто, після чого врізався у відбійник із шин і перелетів їх. Уболівальників на трибунах від удару захистила металева сітка.

На відео, що розповсюдилися в мережі, видно, як болід мало не влетів у глядачів.

Маршали та медпрацівники допомогли Гуаньюю покинути кокпіт боліда.

Як стало відомо, після аварії пілот залишався притомним, його одразу доставили до медичного центру. Інформації про отримані ним травми поки немає.

Через аварію участь у перегонах достроково завершили також Албон та Рассел. Вікон та Цунода зуміли дістатися до боксів із пошкодженими болідами. Пізніше Албона також відправили до лікарні, щоб переконатися, що зі спортсменом усе гаразд. У пресслужбі FIA заявили, що пілоти уникли серйозних травм.

Нагадаємо, пілоти Формули-1 провели акцію на підтримку України. До акції приєдналися 18 основних та резервних перегонників Формули-1. Серед них — і чемпіони світу.

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