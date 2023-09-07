Болід "Формули-1" порівняли з перегоновими авто і мотоциклом у заїзді по прямій (відео)

У Red Bull вирішили з'ясувати, наскільки болід "Формули-1" Red Bull RB8 швидкий на прямій. З ним змагалися перегоновий мотоцикл, ралійні авто та електричний мікроавтобус.

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Red Bull влаштували ще один незвичайний заїзд за участю своїх авто. Цього разу болід "Формули-1" змагався зі спортивним мотоциклом, зарядженим мікроавтобусом і двома ралійними автомобілями. Відео опублікували на YouTube-каналі Red Bull.

У Red Bull вирішили з'ясувати, наскільки болід "Формули-1" Red Bull RB8 швидкий на прямій. Його порівняли з мотоциклом KTM RC16, зарядженим Ford SuperVan 4.2, а також ралійними болідами Peugeot 208 Rallycross і M-Sport Ford Puma WRC.

Red Bull RB8 оснащений 2,4-літровим двигуном V8 потужністю 862 к.с. Вага боліда становить лише 700 кг.

Мотоцикл KTM RC16 оснащується 1,0-літровим двигуном потужністю 270 к.с. Він важить лише 160 кг.

Ford SuperVan 4.2 оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 2040 к.с. Вага мікроавтобуса становить 1680 кг.

Peugeot 208 Rallycross оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 600 к.с. Ралійний болід важить 1300 кг.

M-Sport Ford Puma WRC оснащений гібридною силовою установкою з 1,6-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 550 к.с. Вага боліда становить 1260 кг.

У першому заїзді з місця мотоцикл KTM RC16 впевнено відірвався від конкурентів. Болід Red Bull RB8 посів друге місце, M-Sport Ford Puma WRC приїхав третім, а Peugeot 208 Rallycross з мінімальним відставанням розмістився на четвертому місці.

У другому заїзді ситуація повторилася. Тільки M-Sport Ford Puma Puma WRC і Peugeot 208 Rallycross помінялися місцями на фініші.

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До третього заїзду долучився Ford SuperVan 4.2. Електричний мікроавтобус відмінно стартував і посів друге місце, лише незначно поступившись KTM RC16. Red Bull RB8 приїхав третім, а Peugeot 208 Rallycross розташувався на четвертому місці. Останнє місце посів M-Sport Ford Puma WRC.

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