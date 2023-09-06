Битва чотирьох кілець: спорткари Audi порівняли в заїзді по прямій (відео)

Попри мокру дорогу, всі три спорткари відмінно впоралися з цими перегонами. Ці три моделі відрізняються за потужністю і вагою, але вони є дуже швидкими.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між трьома зарядженими моделями Audi. У перегонах брали участь хетчбек RS3, купе RS5 і ліфтбек RS7. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Audi випускає цілу лінійку заряджених спорткарів RS. Усі ці моделі мають повний привід Quattro і потужні двигуни.

Audi RS3 Performance оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбованим двигуном потужністю 407 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага зарядженого хетчбека становить 1560 кг.

Під капотом Audi RS5 Competition Plus розташований 2,9-літровий турбований двигун V6 потужністю 450 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Спортивне купе важить 1695 кг.

Audi RS7 Performance оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 630 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Вага зарядженого ліфтбека становить 2065 кг.

У першому заїзді з місця Audi RS5 Competition Plus стартував краще за всіх, але перед фінішем його обігнав Audi RS7 Performance. Audi RS3 Performance не зміг впоратися з більш потужними конкурентами.

У другому заїзді Audi RS7 Performance знову посів перше місце. Цього разу другим приїхав Audi RS3 Performance, а Audi RS5 Competition Plus дісталася третя позиція.

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У заїзді з наскоку Audi RS7 Performance вкотре здобув перемогу. Audi RS5 Competition Plus посів друге місце, а Audi RS3 Performance приїхав останнім.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома Porsche у версіях Turbo S — спорткаром 911, седаном Panamera та електромобілем Taycan.