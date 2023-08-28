Битва континентів: китайські та німецькі електромобілі порівняли в заїзді по прямій (відео)

HiPhi X і HiPhi Z довели, що китайські виробники можуть створювати швидкі електромобілі. Проте BMW і Porsche не збираються здаватися без бою.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між китайськими та німецькими електромобілями. У перегонах брали участь моделі HiPhi, BMW і Porsche. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Китайський автовиробник Human Horizons випускає кілька повністю електричних моделей, серед яких учасники цього драг-рейсингу — HiPhi X і седан HiPhi Z. Їм протистояли BMW iX M60 і Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

HiPhi X оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 600 к.с. і 820 Нм крутного моменту. Вага електрокросовера становить 2580 кг.

HiPhi Z оснащується двома електромоторами потужністю 675 к.с. і 820 Нм крутного моменту. Електромобіль важить 2539 кг.

BMW iX M60 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 620 к.с. і 1100 Нм крутного моменту. Вага електрокросовера становить 2584 кг.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo оснащується двома електромоторами потужністю 600 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Електромобіль важить 2310 кг.

У заїзді з місця перемогу здобув Porsche Taycan GTS Sport Turismo, а BMW iX M60 відстав лише на 0,2 секунди. Третє місце посів HiPhi Z, а HiPhi X — приїхав до фінішу останнім.

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У заїзді з наскоку ситуація повторилася. Проте HiPhi Z показав найкращий старт серед усіх електромобілів.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома Porsche у версіях Turbo S — спорткаром 911, седаном Panamera та електромобілем Taycan.