Китай останется далеко позади: Intel раскрыла, когда сделает передовой 1-нм чип

Intel также собирается максимально автоматизировать производство полупроводников и сделать Intel Foundry вторым по величине полупроводниковым заводом в мире.

Процессор Intel 10A, изготовленный по 1-нанометровому техническому процессу, поступит в разработку или производство в конце 2027 года. Об этом руководство компании заявило во время презентации Intel Foundry Direct Connect, передает Tom's Hardware.

По словам Кейвана Эсфарджани, исполнительного вице-президента и гендиректора подразделения литейного производства и поставок Intel, в течение следующих нескольких лет компания начнет производство узла Intel 14A (в 2026 году) и производство/разработку узла 10A (в конце 2027 года). Суффикс "A" обозначает ангстремы, а 10 ангстрем преобразуются в 1 нм, что означает, что это будет первый узел класса 1 нм.

Intel не раскрыла никаких подробностей о чипе 10A/1 нм, но сообщила, что классифицирует его как узел с улучшенными мощностью и производительностью. Гендиректор Intel Пэт Гелсингер сообщил, что пороговое значение для 10A составит от 14 до 15 %, поэтому можно ожидать, что 10A будет иметь как минимум такой же уровень улучшения по сравнению с узлом 14A (например, разница между Intel 7 и Intel 4 составила 15 %.).

Компания также будет активно наращивать свои мощности по производству корпусов для Foveros, EMIB, SIP (кремниевая фотоника) и HBI (гибридное соединение). Расширенные возможности упаковки стали ключевым фактором при создании ИИ-ускорителей. Увеличение мощностей обеспечит стабильные поставки современных процессоров со сложной комплектацией. Переход Intel к работе в качестве полупроводникового производителя позволит компании увеличить как объем производства для каждого из своих узлов, так и продолжительность времени, в течение которого каждый узел находится в производстве, тем самым максимизируя прибыль от своего предприятия. и расходы на оборудование.

В дополнение к существующим мощностям, компания планирует инвестировать 100 млрд долларов в течение следующих 5 лет в расширение и создание новых производственных площадок. Intel пока не сообщила, где она планирует производить 1-нанометровый чип 10А, но известно, что компания продолжает расширять свои мощности в Огайо (США), Израиле, Германии, Малайзии и Польше.

Интересно, что разработчик планирует использовать ИИ во всех сегментах своих производственных потоков: от планирования мощностей и прогнозирования и до повышения производительности и фактических производственных операций на уровне цехов. Эсфарджани не назвал сроков реализации этой инициативы, но сказал, что в будущем это повлияет на все аспекты деятельности компании. Например, внедрение ИИ "коботов" (коллаборативных роботов) позволит автоматизировать производственные процессы.

Также перед топ-менеджментом стоит задача сделать Intel Foundry вторым по величине полупроводниковым заводом в мире к 2030 году. Если Intel реализует все свои планы, то Китай останется на обочине прогресса со своими устаревшими процессорами.

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