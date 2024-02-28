Тысячи покупателей не получат свои авто Porsche, Bentley и Audi: причина в маленьком чипе

Автомобили застряли на таможне, пока Volkswagen пытается заменить подсанкционную китайскую электронику на другую.

Related video

Тысячи будущих владельцев роскошных моделей Porsche, Bentley и Audi не получат свои авто до марта, или даже позже. Причина в отсутствии чипов китайского производства, поставки которых в США запрещены из-за санкций американского правительства, пишет SCMP.

Тысяча спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi находятся не в автосалонах, а в портах США из-за проблем с таможенным оформлением. Как сообщила компания Volkswagen, это произошло потому, что необходимо время для замены небольшого электронного компонента, являющегося частью блока управления.

Разгневанные клиенты жалуются и даже угрожают автомобильным брендам, однако причина вовсе не в неисправности процессора, а в том, что он, скорее всего, был произведен в западном Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как известно, китайские власти используют принудительный труд уйгуров. В соответствии с Законом США о предотвращении принудительного труда уйгуров от 2021 года, компонент не может быть ввезен на территорию Штатов.

Однако пока точно не известно, был ли компонент сделан уйгурскими рабочими или нет. Субподрядчик на нижнем уровне цепочки поставок произвел его для основного поставщика Volkswagen, который затем проинформировал автопроизводителя о проблеме. В итоге, Volkswagen предоставил информацию властям США, и поставки были заморожены. Компания не стала выяснять происхождение чипа, а решила просто его заменить.

Важно

Samsung представила "самый быстрый в мире" чип ИИ для обработки данных

Письмо председателя комитета от Республиканской партии Майка Галлахера и высокопоставленного члена Демократической партии Раджи Кришнамурти, адресованном топ-менеджменту Volkswagen, содержало просьбу о полном прекращении производства в Синьцзяне. Комитет Палаты представителей также публично потребовал, чтобы Volkswagen прекратил свою деятельность в Синьцзяне.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс присоединился к этой борьбе и рекомендовал европейским компаниям просто уйти из китайского "проблемного" региона, если есть какие-либо сомнения в том, что та или иная часть процессов производства или цепочки поставок может базироваться на принудительном труде.

Ранее мы сообщали о том, что Тайвань оставит КНР без передовых чипов. Если санкции будут одобрены правительством Тайваня, Китай не сможет производить чипы 14-нм и менее.