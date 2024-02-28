Тисячі покупців не отримають свої авто Porsche, Bentley та Audi: причина в маленькому чипі

Автомобілі застрягли на митниці, поки Volkswagen намагається замінити підсанкційну китайську електроніку на іншу.

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Тисячі майбутніх власників розкішних моделей Porsche, Bentley та Audi не отримають свої авто до березня, або навіть пізніше. Причина у відсутності чипів китайського виробництва, поставки яких у США заборонені через санкції американського уряду, пише SCMP.

Тисяча спортивних автомобілів і позашляховиків Porsche, кілька сотень Bentley і кілька тисяч автомобілів Audi перебувають не в автосалонах, а в портах США через проблеми з митним оформленням. Як повідомила компанія Volkswagen, це сталося через те, що потрібен час для заміни невеликого електронного компонента, який є частиною блоку управління.

Розгнівані клієнти скаржаться і навіть погрожують автомобільним брендам, однак причина не в несправності процесора, а в тому, що його, найімовірніше, було вироблено в західному Китаї в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, де, як відомо, китайська влада використовує примусову працю уйгурів. Відповідно до Закону США про запобігання примусової праці уйгурів від 2021 року, компонент не може бути ввезений на територію Штатів.

Однак поки що точно не відомо, чи був компонент зроблений уйгурськими робітниками чи ні. Субпідрядник на нижньому рівні ланцюжка поставок виробив його для основного постачальника Volkswagen, який потім поінформував автовиробника про проблему. Зрештою, Volkswagen надав інформацію владі США, і поставки було заморожено. Компанія не з'ясовувала походження чипа, а вирішила просто його замінити.

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Лист голови комітету від Республіканської партії Майка Галлахера і високопоставленого члена Демократичної партії Раджі Крішнамурті, адресований топ-менеджменту Volkswagen, містив прохання про повне припинення виробництва в Сіньцзяні. Комітет Палати представників також публічно зажадав, щоб Volkswagen припинив свою діяльність у Сіньцзяні.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс долучився до цієї боротьби та рекомендував європейським компаніям просто піти з китайського "проблемного" регіону, якщо є якісь сумніви в тому, що та чи інша частина процесів виробництва або ланцюжка поставок може базуватися на примусовій праці.

Раніше ми повідомляли про те, що Тайвань залишить КНР без передових чипів. Якщо санкції будуть схвалені урядом Тайваню, Китай не зможе виробляти процесори 14-нм і менше.