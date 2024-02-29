Обновите "Воздушную тревогу": приложение предупредит, куда летит ракета или дрон, — Игнат

Теперь программа предупреждает о воздушных угрозах для отдельного города или общины в Украине. Ее следует обновить вручную, если это не произошло автоматически.

Популярное приложение для смартфонов "Воздушная тревога" 6.0 будет отправлять предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и общинах. Об обновлении приложения сообщил на своем сайте производитель Ajax Systems.

В версии приложения 6.0 оповещения о приближении ракет или российских ударных беспилотников дополнительно будут появляться во время общего режима тревоги. Такие объявления будут оповещать граждан о конкретных угрозах именно в их месте пребывания.

"Специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками "Воздушной тревоги" удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получать информацию о регионе, где вы находитесь. Вы забиваете в приложение свой регион и там появляется дополнительная информация о повышенной тревоге. Это когда входит в воздушное пространство объект определенный, будет звучать дополнительная информация", — рассказал об обновлении приложения спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Для получения новых оповещений нужно обновить программу "Повышенная опасность!" до версии 6.0. Обновление уже доступно для владельцев смартфонов и других устройств с операционными системами iOS и Android. Если приложение по каким-то причинам не обновляется автоматически, его следует попробовать обновить принудительно или установить повторно. Нужный для этого установочный файл можно найти на сайте производителя приложения.

Также приложение получило регулировку громкости оповещения "Повышенная опасность!" и возможность сообщить, если оповещения "Повышенная опасность!" перестают поступать. Дополнительно разработчики выпустили виджет "Карта тревог" в виде отдельного приложения. Его можно добавить на домашний экран телефона для лучшего, наглядного и более удобного отслеживания ситуации с безопасностью. Виджет также доступен для владельцев устройств iOS и Android, его тоже можно скачать по ссылкам на сайте.

Программа "Воздушная тревога" разработана компаниями Ajax Systems и Stfalcon пользуясь поддержкой Министерства цифровой трансформации Украины. Количество его загрузок достигает 26 млн раз, программой активно пользуются 6 млн пользователей. Он дает возможность получить предупреждения о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиации, химической угрозе, природных бедствиях. Также доступны важные оповещения от местных ОВА и Гражданской Защиты Украины.

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