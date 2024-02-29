В РФ разработали гранатомет с дистанционным управлением для боевого робота

Гранатомет АГС-17 закрепят на роботизированной бронемашине и будут управлять обоими устройствами с одного пульта.

Инженеры из Военной академия материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева получили патент на новое устройство, которое позволит оснастить боевую роботизированную платформу гранатометом с модулем дистанционного управления, передает информагентство ТАСС.

По задумке разработчиков, роботизированная платформа будет оснащаться системой дистанционного наведения и стрельбы, а также системой для управления самой платформой, двигателем, трансмиссией, ходовой частью. Предполагается, что платформа будет представлять собой бронированную машину, но какую именно, не уточняется.

Верхняя часть робота будет оснащена специальной рамой, к которой будет крепиться непосредственно сам гранатомет модели АГС-17. Башня при этом конструкторами не предусмотрена, потому что в таком случае гранатомет нужно было бы модернизировать.

Наведение АГС-17 будет осуществляться при помощи небольшой силовой установки. Система располагает специальным соединением двигателя с передачей и блоком спуска.

Управлять боевым роботом и гранатометом можно будет при помощи одного пульта.

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