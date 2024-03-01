Исторический момент: секретный беспилотник ВВС США XQ-67A совершил первый полет (видео)

БПЛА предназначен для ведения боя совместно с пилотируемыми и беспилотными летательными средствами, разведки, а также должен заменить старые истребители.

Новый боевой беспилотный самолет второго поколения General Atomics XQ-67A совершил первый полет. Об этом сообщает сайт Defence one.

Беспилотник впервые совершил полет 28 февраля в летно-операционном центре General Atomics Grey Butte вблизи Палмдейла, Калифорния. Дрон под названием XQ-67A происходит от серии самолетов Gambit от GA-ASI, которые компания предлагала для программы ВВС по созданию управляемых беспилотников, которые называют боевыми самолетами совместного боя (CCA).

Новая платформа является частью высокосекретной программы Off-Board Sensing Station или OBSS Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). Служба заключила контракты на проектирование GA-ASI и Kratos в 2021 году, а в 2023 году выбрала GA-ASI для создания проекта.

XQ-67A в воздухе Фото: General Atomics

Служба также экспериментировала с беспилотником Kratos XQ-58 Valkyrie, который был частью программы Skyborg AFRL, направленной на разработку базовой системы автономности, чтобы будущие дроны могли сотрудничать с пилотируемыми летательными аппаратами.

"После успеха XQ-58A Valkyrie, первого недорогого летательного аппарата без экипажа, предназначенного для обеспечения истребителя надежной и доступной массой, XQ-67A подтверждает общее шасси или подход "рода" к проектированию, изготовлению и тестированию самолетов", — сообщает AFRL.

Как рассказывает издание The Warzone, беспилотный самолет XQ-67A имеет выдвижное трехколесное шасси, широко расставленное V-образное хвостовое оперение и главное крыло с низкой стреловидностью. Он также имеет верхнее заднее впускное отверстие для двигателя и незаметную линию кулисы, которая огибает фюзеляж. Конструкция в основном похожа в базовой конфигурации на дрон Avenger от General Atomics, а также на MQ-25 Stingray от Boeing иXQ-58 Valkyrie от Kratos.

XQ-67A имеет пару датчиков параметров воздуха, установленных на носу. Общие маркировки XQ-67A очень похожи на те, что применяются к XQ-58A, а также к тем, которые сейчас эксплуатируются Корпусом морской пехоты США.

General Atomics — одна из пяти компаний, которые сейчас подписали контракт на проектирование CCA. Ранее в этом месяце руководители ВВС заявили, что сократят круг поставщиков до двух-трех компаний в течение следующих нескольких месяцев.

Напоминаем, что General Atomics является разработчиком известного беспилотника MQ-9 Reaper. Осенью 2023 года компания была готова подарить Украине два MQ-9, но это должно было позволить Минобороны США.