Ольга Лоек посчитала действия дипфейк-аватара оскорбительными и отправила жалобы китайским соцсетям на поддельные аккаунты. Некоторые из них были удалены.

Блогер Ольга Лоек из Украины недавно обнаружила собственный цифровой клон в китайских соцсетях. Дипфейк с внешностью Ольги продает российские товары в Китае и расхваливает российско-китайские отношения, передает VOA news.

Лойек недавно запустила канал на YouTube, где рассказывает о психическом здоровье и делится своей жизненной философией. Вскоре девушка получила сообщения от подписчиков о том, что они видели ее в китайских социальных сетях Douyin и Bilibili. Ольга решила проверить информацию и обнаружила, что ее ИИ-клон, называющий себя то Наташей, то Анной, то Грейс на разных китайских площадках, продает российские товары, разговаривает на мандаринском языке и восхваляет дружбу между Россией и Китаем.

Блогер воспользовалась Google Translate, чтобы понять, о чем говорит дипфейк. Ее оскорбило то, что ее внешность использовали для прославления российско-китайских отношений. "Это очень оскорбительно", — сказала она VOA.

В некоторых видеороликах аватары рассказывают о том, насколько они ценят тесные связи России и Китая. В других видеороликах они восхваляют китайскую историю и культуру или рассуждают о том, насколько сильно русские женщины хотят выйти замуж за китайцев.

"Если вы женитесь на русских женщинах, мы будем стирать для вас одежду, готовить и мыть посуду каждый день", — поделилась ИИ-копия Ольги Лоек. — "Мы также родим вам столько детей, сколько вы захотите".

Блогер Ольга Лоек предположила, что цель создания таких автаров в том, чтобы люди в Китае, почувствовали, что иностранцы признают превосходство их страны.

ИИ-клон Ольги Лоек в китайских соцсетях Фото: скриншот

Douyin — это китайская версия TikTok, а Bilibili является крупнейшей видеоплатформой Китая, вроде YouTube.

Примечательно, что ИИ-клоны Ольги были созданы при помощи сервиса HeyGen, позволяющего создавать говорящих на разных языках аватаров бесплатно в ограниченном количестве и платно — в неограниченном и с лучшими эффектами. Издание напоминает, что технология, разработанная HeyGen, использовалась в видеороликах с искусственным интеллектом, на которых Дональд Трамп и Тейлор Свифт говорят на китайском языке. Эти ролики которые стали вирусными в китайских социальных сетях в октябре 2023 года. По данным Forbes, сейчас компания оценивается в 75 млн долларов.

Политика модерации HeyGen гласит, что пользователи не могут создавать аватары, которые "представляют реальных людей, включая знаменитостей или общественных деятелей, без явного согласия". В официальном обучающем видео компании по созданию аватаров показано, что нужно отправлять видео людей, дающих согласие на использование их изображений. Непонятно, как создателям аватара Ольги Лоек, удалось обойти требование снимать видео с ней, но без ее согласия. Украинка и ее подписчики отправили жалобы китайским компаниям, в итоге более 10-ти аккаунтов с клоном были удалены.

ИИ-аватары также использовались в онлайн-кампаниях по дезинформации, распространяющих прокитайскую и антиамериканскую повестку. В феврале 2023 года исследовательская фирма Graphika обнаружила кампанию в социальных сетях, продвигающую интересы Пекина с использованием видеороликов с реалистично выглядящими компьютерными людьми, заключило СМИ.

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