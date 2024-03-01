Роботы с ножками научились стрелять из пулеметов точнее людей: Китай может усилить ими армию

Робот-собака предельно точно выпустил из пулемета 10 очередей по мишени размером с человека, находившейся на расстоянии 100 метров.

Ученые из Нанкинского университета науки и технологий (КНР) оснастили робота-собаку 7,62-мм пулеметом, способным стрелять со скоростью 750 выстрелов в минуту. Роботизированное оружие также имело оптико-электронный прицел, амортизирующую установку и автоматическую систему перезарядки, пишет издание SCMP.

Робопес превзошел людей в стрельбе из пулемета

Исследователи не уточняют ни модель робота, ни модель пулемета, однако они сообщили, что робопес выпустил из пулемета 10 очередей по мишени размером с человека, находившейся на расстоянии 100 м. После нескольких выстрелов радиус полурассеяния, который представляет собой максимальное расстояние между центром мишени и пятью ближайшими отверстиями от пуль, составил около 5 см. Иными словами, если бы робот целился в грудь человека, большинство пуль попадало бы в область сердца, что является трудной задачей для пулеметов, которые отличает огневая мощь, а не точность. Для сравнения, штурмовая винтовка М16, известная своей точностью, имеет заводской стандартный радиус полурассеивания 12 см на 100 м. Опытные стрелки могут сократить этот показатель вдвое.

По мнению исследователей, данная технология потенциально может оказать существенное влияние на будущее войны. Они пришли к выводу, что вооруженные роботы смогут превзойти даже опытных солдат на поле боя и подчеркнули, что идея создания ударной платформы "на ногах" вполне перспективна.

Что умеют китайские роботы-собаки

Ученые полагают, что вооруженные робопсы будут особенно эффективны в городских боях, в антитеррористических операциях, миссиях по спасению заложников. Роботы без проблем смогут взбираться и спускаться по лестницам, маневрировать, перепрыгивать через препятствия, делать сальто назад, идти по пересеченной местности, бежать без перерыва с 20-килограммовым грузом в течение 4 часов.

"Четвероногие бионические платформы достаточно устойчивы, чтобы обеспечить повышенную мобильность и адаптируемость в сложных городских боевых условиях", — пояснили исследователи.

Еще одним плюсом китайских четвероногих ботов является их стоимость — всего 3000 долларов США. Однако далеко не все роботы могут использоваться в бою.

Чьи роботы лучше: Китая или США?

США также пытались использовать роботов-собак в бою. Еще в 2015 году компания Boston Dynamics разработала гигантского четвероногого робота для американской армии. В 2020 году, Boston Dynamics представила Spot, гражданскую модель того же "пса" стоимостью 70–140 000 долларов США.

Судя по фото, размещаемым в общем доступе в интернете, американские военные часто просто привязывают оружие к собакам-роботам для испытаний. По мнению китайских ученых, такой подход ошибочен. Они создали специальную раму для того, чтобы закрепить пулемет на роботе и способствовать поглощению отдачи, минимизируя подпрыгивание дула во время продолжительной стрельбы.

Также команда из Нанкинского университета науки и технологий заявила, что их разработка требует дальнейшего усовершенствования, например, сокращения зазоров между суставами в физической модели, увеличения боезапаса свыше 100 патронов, проверки точности стрельбы роботизированной собаки во время движения.

Издание обратило внимание и на тот факт, что Корпус морской пехоты США в прошлом году закупил несколько единиц робопсов китайского производства для оценки их боевой эффективности. Это может привести к проблемам, так как военные могут не до конца понимать внутреннюю работу устройств.

Но не это основная проблема. Дело в том, что такое оружие, работающее на основе искусственного интеллекта, все равно должно управляться людьми, иначе "восстания машин" не избежать.

Ранее мы писали о том, что в Китае показали первого робота-собаку с автоматическим пулеметом. Робот продемонстрировал возможность вести стрельбу со скоростью до 650 выстрелов в минуту.