В Китае показали первого робота-собаку с автоматическим пулеметом

Робопес благодаря пулемету может вести стрельбу со скоростью до 650 выстрелов в минуту.

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На выставке AirShow China в Чжухае представили первого робота-собаку с автоматической винтовкой на борту. Об этом сообщает Army Recognition.

Робот-собака — не новое изобретение. Первый так механизм разработала Boston Dynamics еще в 2016 году. Мобильный робот был предназначен для множества задач, но компания всегда отказывалась от использования робота в военных целях. Другие компании разрабатывали такие устройства и вот теперь свою версию показали в Китае.

Робопес вооружен пулеметом QBB-97, который может вести стрельбу со скорость до 650 выстрелов в минуту на дистанции до 400 метров. Однако как пишут авторы, это имеет технические сложности. В частности пулемет имеет серьезный вес и отдачу при стрельбе. Однако несмотря на это китайская армия проявляет большой интерес к использованию этого типа разработок. Такой робот призван выполнять задачи в полностью автономном режиме или же в режиме дистанционного управления.

Вместе с тем подробные технические характеристики разработки не озвучиваются.

Напомним, в китайских СМИ опубликовали видео робота-собаки с пулеметом, которую сбросили на дроне. Робопес выполнял штурмовую операцию.

Ранее сообщалось, что в США испытывают боевого робота-собаку Ghost V60 в условиях поля боя.