Глаза и лапы армии: военные испытывают боевого робота-собаку Ghost V60

Четвероногая машина может разгоняться до 10 км/ч по сложной местности и оснащена камерами для кругового обзора.

Армия Великобритании начала испытания роботизированной собаки V60 Quadruped, разработанной компанией Ghost Robotics. Об этом пишет портал Army Technology.

Военнослужащие из 23-го парашютно-инженерного полка проверяют возможности робопса в сотрудничестве с экспертами из Экспедиционного центра робототехники группы оборонного оборудования и поддержки Future Capability Group. Они проверят, насколько хорошо машина может работать в разных условиях, и насколько полезной она будет на поле боя.

Известно, что V60 Quadruped способен передвигаться по сложному рельефу в городской местности или на природе со скоростью до 10 км/ч, а также нести полезную нагрузку весом до 10 кг. Робота можно доставить в зону выполнения задачи на вертолете или сбрасывать с парашютом, затем оператор должен дистанционно управлять им при помощи специального пульта — автономный режим не предусмотрен. Зато производитель обеспечил защиту электроники от дождя и других погодных условий. Встроенные камеры спереди, сзади и по бокам позволяют видеть на 360 градусов, дополнительно ставится система визуализации Light Detection and Rang (LIDAR).

"В современном боевом пространстве робототехника становится все более важной, позволяя солдатам действовать быстрее и дольше. Четвероногий Ghost V60 обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность для солдат на земле. Он может выступать в качестве глаз и ушей для военнослужащих на передовой, повышая точность идентификации и захвата целей", — рассказал инженер Дэйв Свон.

Он добавил, что у британских военных есть много потенциальных способов, как можно использовать робота. К примеру, "Призрак" может доставлять солдатам критически важное снаряжение, разведывать опасные зоны и выполнять боевые задачи, слишком опасные для людей. Он должен снизить риски для жизни военнослужащих и облегчить их работу. Интересно, что вместе с V60 Quadruped в испытаниях принимает участие робопес SPOT от Boston Dynamics.

Ранее армия Китая показала своих вооруженных роботов-собак. К машинам прикрепляются штурмовые винтовки, пулеметы и даже гранатометы, с помощью которых они могут оказывать военным огневую поддержку во время боя.