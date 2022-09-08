Очі та лапи армії: військові випробовують бойового робота-собаку Ghost V60

Чотиринога машина може розганятися до 10 км/год по складній місцевості та оснащена камерами для кругового огляду.

Армія Великобританії розпочала випробування роботизованого собаки V60 Quadruped, розробленого компанією Ghost Robotics. Про це пише портал Army Technology.

Військовослужбовці з 23 парашутно-інженерного полку перевіряють можливості робопса у співпраці з експертами з Експедиційного центру робототехніки групи оборонного обладнання та підтримки Future Capability Group. Вони перевірять, наскільки добре машина може працювати в різних умовах, і наскільки корисною вона буде на полі бою.

Відомо, що V60 Quadruped здатний пересуватися складним рельєфом у міській місцевості або на природі зі швидкістю до 10 км/год, а також нести корисне навантаження вагою до 10 кг. Робота можна доставити в зону виконання завдання на гелікоптері або скидати з парашутом, потім оператор повинен дистанційно керувати ним за допомогою спеціального пульта — автономного режиму не передбачено. Натомість виробник забезпечив захист електроніки від дощу та інших погодних умов. Вбудовані камери спереду, ззаду та з боків дозволяють бачити на 360 градусів, додатково ставиться система візуалізації Light Detection and Rang (LIDAR).

"У сучасному бойовому просторі робототехніка стає все важливішою, дозволяючи солдатам діяти швидше і довше. Чотириногі Ghost V60 забезпечує підвищену ситуаційну поінформованість для солдатів на землі. Він може бути очима та вухами військовослужбовців на передовій, підвищуючи точність ідентифікації", — Розповів інженер Дейв Свон.

Він додав, що британські військові мають багато потенційних способів, як можна використовувати робота. Наприклад, "Привид" може доставляти солдатам критично важливе спорядження, розвідувати небезпечні зони та виконувати бойові завдання, надто небезпечні для людей. Він повинен знизити ризики для життя військовослужбовців та полегшити їхню роботу. Цікаво, що разом із V60 Quadruped у випробуваннях бере участь робопес SPOT від Boston Dynamics.

Раніше армія Китаю показала своїх озброєних роботів-собак. До машин прикріплюються штурмові гвинтівки, кулемети і навіть гранатомети, за допомогою яких вони можуть надавати військовим вогневу підтримку під час бою.