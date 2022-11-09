У Китаї показали першого робота-собаку з автоматичним кулеметом

Робопес завдяки кулемету може вести стрільбу зі швидкістю до 650 пострілів за хвилину.

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На виставці AirShow China у Чжухаї представили першого робота-собаку з автоматичною гвинтівкою на борту. Про це повідомляє Army Recognition.

Робот-собака — не новий винахід. Перший механізм розробила Boston Dynamics ще в 2016 році. Мобільний робот був призначений для багатьох завдань, але компанія завжди відмовлялася від використання робота у воєнних цілях. Інші компанії розробляли такі пристрої і тепер свою версію показали в Китаї.

Робопес озброєний кулеметом QBB-97, який може вести стрільбу зі швидкістю до 650 пострілів за хвилину на дистанції до 400 метрів. Проте, як пишуть автори, це має технічні складності. Зокрема кулемет має серйозну вагу та віддачу під час стрільби. Однак, незважаючи на це, китайська армія проявляє великий інтерес до використання цього типу розробок. Такий робот покликаний виконувати завдання в автономному режимі або в режимі дистанційного керування.

Натомість докладні технічні характеристики розробки не озвучуються.

Нагадаємо, у китайських ЗМІ опублікували відео робота-собаки з кулеметом, якого скинули на дроні. Робопес виконував штурмову операцію.

Раніше повідомлялося, що в США випробовують бойового робота-собаку Ghost V60 в умовах поля бою.