"Дюна" снята на украинские объективы: оператор одобряет, производитель раскрывает детали

Главный оператор ленты выбирал объективы из тысяч возможных вариантов. Украинская оптика создала нужную текстуру в кадре.

Во время съемок фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева были использованы, наряду с другими, объективы украинского производителя IronGlass. Об этом рассказал сотрудник компании Константин Гаркавый в Facebook.

Константин посвятил свое сообщение выходу второй части ленты. По его словам, сейчас уже можно рассказать технические детали.

"Почти два года ожидания и наконец-то можно сказать, что в съемочном процессе активно участвовали объективы производства IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group", — говорит Константин.

Война едва не сорвала производство оптики. IronGlass едва успела изготовить первые прототипы, разработку второго поколения объективов некоторые из ее сотрудников продолжали, находясь в составе Сил обороны Украины.

Объектив IronGlass Фото: Facebook

"Это далеко не первое большое кино с участием наших линз, но оно стало настоящим испытательным полигоном для наших MKll железок. Разработка этого корпуса и механики была начата в 2021, в начале 2022 были изготовлены очередные прототипы, а потом была война... Несмотря на тяжелые времена команда продолжала работать, кто-то на местах, кто-то дистанционно из окопов. Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера, и он на полную использовал их на съемочной площадке Duna", — рассказывает представитель IronGlass.

Съемочная команда ленты тщательно выбирала оптику из многих возможных вариантов. Это не единственная оптика, которая использовалась для фильма, однако образцы были специально сделаны для оператора фильма.

"Радует меня, что среди тысяч других вариантов были выбраны именно MKll от IronGlass, что они прекрасно отработали без нареканий на механику и оптическую составляющую, что даже в сложные времена в воюющей стране можем делать качественный продукт мирового уровня и оказаться причастным к ярким кинособытиям", — заключает Константин.

Украинские объективы IronGlass Фото: Facebook

Компания ARRI Rental, которая предлагает съемочным командам кинолент технику для съемок, рассказала больше деталей и передала положительный отзыв оператора об украинской оптике. Грейг Фрейзер решил снимать ленту полностью со сферической оптикой и исследовал варианты объективов в сотрудничестве с компанией В конце концов он сделал выбор в пользу нескольких образцов оптики. Из эксклюзивных предложений ARRI Rental он выбрал переделанные кинокамеры 1980-х годов и соединил их с переделанным объективом советской эпохи, предоставленным IronGlass, а также некоторыми собственными объективами.

"Я тесно сотрудничал с Кристофом Хоффстеном из ARRI Rental в Германии, чтобы настроить и расстроить оптику. Кинокамеры были приятными и имели хорошую глубину, а также действительно хороший диапазон на выбор. Они помогли создать текстуру, которую я хотел, и советское стекло особенно подходило к тому, что мы делали, мы использовали их все гармонично и эффектно", — говорит Грейг Фрейзер.

В фильме "Дюна: часть вторая" Фрейзер также экспериментировал с инфракрасной кинематографией в сценах, происходящих на планете Гиди Прайм. Жители планеты имеют очень бледную кожу из-за отсутствия видимого света от солнца. Когда персонажи в этих сценах выходят наружу, они фактически переходят от обычного света к инфракрасному.

Напомним, лента "Дюна: Часть вторая", премьера которой состоялась в мире 29 февраля, заслужила преимущественно положительные отзывы критиков. Они отмечают высокий уровень режиссуры и эффектное усиление истории во второй части.