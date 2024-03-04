Хакеры ГУР взломали серверы Минобороны РФ: какие секреты получили и что грозит оккупантам

Полученная информация раскрывает документооборот внутри российского министерства, его структуру и всех лиц, причастных к работе во внутренней системе документооборота.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины взломали серверы Министерства обороны России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

ГУР МО Украины успешно провело специальную кибероперацию против военного министерства РФ. В результате DDoS-атаки украинские киберразведчики получили доступ к серверам ведомства.

Проникнув в систему, украинские разведчики получили доступ к программному обеспечению российских военных, предназначенному для шифрования и защиты данных, находящихся в использовании МО РФ. Также в руки хакеров попал большой массив секретных документов Минобороны РФ, связанных с полномасштабным вторжением в Украину.

Информация о струтуре МО РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Для изучения и анализа доступно множество документов: это отчеты, доклады, распоряжения и приказы, которые циркулировали между более 2000 структурных подразделений Минобороны РФ. Информация, которую получили разведчики, делает возможным установление внутренней структуры российского военного ведомства, его подразделений и ответвлений.

В результате анализа полученной информации были идентифицированы все лица, которые использовали программное обеспечение для электронного документооборота под названием "Бюрократъ". В частности это генералы, руководители структурных единиц МО России, а также привлеченный к работе с документами другой персонал: специалисты, помощники и заместители должностных лиц министерства.

Инструкция пользователя системы "Бюрократъ" МО РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В качестве примера полученных данных ГУР МО Украины называет массив служебной документации заместителя министра обороны РФ Тимура Вадимовича Иванова. Разведчики намекают, что некоторые действия Иванова или связанные с ним события помогли успешно реализовать эту хакерскую атаку и изъятие данных.

Целью работы в киберпространстве РФ Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет препятствование работе российских военных чиновников и прекращение деятельности силовых органов российского государства, направленной на войну против украинского народа.

Напоминаем, что в январе украинское движение сопротивления "Атеш" совместно с Ukrainian Hacker Group взломали базу данных военных РФ. Хакеры получили гигабайты данных о государственных контрактах и личные данные военных покупателей.