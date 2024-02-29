У ГУР есть списки людей, которых Россия может привлечь к спецоперации "Майдан-3", — Юсов

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что речь идет о десятках лиц из "влиятельной категории". Общение с ними происходит "не напрямую", а через посредников.

Related video

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины есть списки лиц, которых Кремль планирует привлечь к распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что часто общение с такими лицами происходит "не напрямую", а через посредников, среди которых могут быть общественные и политические деятели, а также лидеры общественного мнения.

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом", — рассказывает Юсов.

Как отметил представитель разведки, чтобы достичь целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине, осуществляется массовая покупка и создание Telegram-каналов. Кроме того, создаются ботофермы, которые усиливают риторику страны-агрессора в социальных сетях.

"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов — начиная от телеграмм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений — соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", — пояснил он.

Спецоперация россиян "Майдан-3": о чем предупреждают в ГУР

Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Киеву удалось избежать раскола общества и обвала фронта из-за внутренней нестабильности, но Россия не оставит попыток втянуть Украину во внутренние споры.

По его словам, спецоперация врага "Майдан-3" уже продолжается, но некоторые ее фазы провалились. Противник понимает, что Силы безопасности и обороны смогут эффективнее противодействовать ВС РФ, когда в тылу есть единство, поддержка государства и понимание в обществе, кто друг, а кто враг.

Напомним, 25 февраля руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция "Майдан-3", которую разработали российские оккупанты и которая еще называется "Смута", имела целью провести делегитимизацию украинской власти.