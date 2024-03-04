В США создали световые чипы Envise и научились объединять их для повышения мощи: что это даст

Американские инженеры уверяют, что новую технологию можно уже сейчас внедрить на заводах по производству полупроводников без значительных усилий.

Американская компания Lightmatter разработали технологию Passage и чип Envise, которые используют не только электроэнергию, но и свет для обработки и передачи данных. Данные устройства будут применены для приложений искусственного интеллекта и облачных вычислений, пишет сайт Interesting Еngineering.

Исследователи сосредоточились на решении двух фундаментальных проблем: методов связи между чипами и методами проведения расчетов при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В итоге они разработали чип под названием Envise, сочетающий разные аспекты вычислений: электроны отвечают за память, а фотоны — за матричные умножения, используемые при работе моделей глубокого обучения.

С помощью фотоники можно выполнять несколько расчетов одновременно, поскольку данные принимаются в нескольких световых спектрах. Так, в одном цвете можно сфотографировать собаку, в другом цвете можно сделать фотографию кота, в третьем — дерева. Процессор легко обработает все три изображения одновременно, не потратив при этом огромного количества энергии и времени. Также благодаря уникальным свойствам Envise исключается применение дополнительной электроники в ходе работы ИИ-алгоритмов.

Компания также выпустила Passage — устройство, связывающее процессоры, используя преимущества света для минимизации задержек и увеличения пропускной способности, подобно тому, как это делают оптоволоконные кабели для передачи данных на большие расстояния. По словам разработчиков, новая технология позволит нескольким процессорам функционировать как один большой чип размером с целую кремниевую пластину. Passage можно использовать для оптимизации работы серверов, поддерживающих облачные вычисления и системы ИИ, такие как ChatGPT.

Lightmatter сотрудничает с поставщиками облачных услуг и производителями чипов. Команда подчеркивает, что ее технология может быть внедрена на предприятиях по производству полупроводников без необходимости значительных модификаций процесса.

Новая цель команды состоит в разработке компьютеров следующего поколения, в конструкции которых будет активно применяться фотоника.

"Мы собираемся продолжать изучать компьютеры, чтобы выяснить, как свет может их ускорить, сделать их более энергоэффективными и быстрыми", — прокомментировали в компании.

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