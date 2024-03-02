Китаю опять не повезло: Индия вырвалась в лидеры экспортеров чипов в передовые страны

Аналитики отмечают, что с 2021 по 2023 годы доля индийского экспорта в США выросла с 2,51% до 7,65%, а в Великобритании — с 4,79% до 10% за тот же период.

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Индия решительно обгоняет Китай, становясь лучшим экспортером электроники на мировом рынке. США и Великобритания все чаще заказывают полупроводниковую продукцию у Индии, передает Bloomberg.

Согласно данным аналитической компании Fathom Consulting, Индия нарастила объемы экспорта чипов и другой микроэлектроники в США и Великобританию на фоне санкций, введенных Штатами и союзниками против КНР. Также росту экспорта поспособствовало и то, что Индия создала хорошие условия для размещения производственных мощностей иностранных полупроводниковых компаний на своей территории. Аналитики отмечают, что с 2021 по 2023 годы доля индийского экспорта в США выросла с 2,51% до 7,65%, а в Великобритании — с 4,79% до 10% за тот же период.

Издание отмечает, что полупроводниковые производители получают в Индии различные преференции от государства, например, сниженные налоговые ставки, закупка земли под постройку заводов по упрощенной процедуре, частичное госфинансирование проектов. Например, Samsung построила в Индии крупнейшую фабрику, на которой производятся смартфоны. Apple также производит в этой стране 7% от общего количества iPhone, правда делает это через подрядчиков Foxconn Technology Group и Pegatron Corp.

Страны ЕС тоже являются импортерами индийской продукции, но в меньших объемах, чем США и Великобритания. Тем не менее, пишут эксперты из Fathom Consulting в своем отчете, на долю индийских чипов, закупаемых Германией, приходится 3,38%, а на долю китайских чуть больше — 3,52%.

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Выпуск чипов по 1,4-нм техпроцессу не за горами: у ASML есть для этого нужное оборудование

Аналитики полагают, что США и союзникам удастся потеснить Китай на мировом рынке экспортеров процессоров за счет укрепления позиций таких стран, как Индия. Нынешний премьер-министр Нарендра Моди делает все возможное, чтобы страна прочно интегрировалась в мировую цепочку поставок.

Ранее мы сообщали, что чипы могут резко подорожать вместе с техникой, при этом причина весьма необычная. По данным S&P, мировые производители процессоров уже потребляют столько же воды, сколько Гонконг — город с населением 7,5 миллионов человек.

Также сообщали, что Intel раскрыла, когда сделает передовой 1-нм чип. Компания также собирается максимально автоматизировать производство процессоров и сделать Intel Foundry вторым по величине полупроводниковым заводом в мире.