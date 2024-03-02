Китаю знову не пощастило: Індія вирвалася в лідери експортерів чипів у передові країни

Аналітики зазначають, що з 2021 по 2023 роки частка індійського експорту до США зросла з 2,51% до 7,65%, а до Великої Британії — з 4,79% до 10% за той самий період.

Related video

Індія рішуче обганяє Китай, стаючи найкращим експортером електроніки на світовому ринку. США та Велика Британія почали частіше замовляти напівпровідникову продукцію в Індії, передає Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Fathom Consulting, Індія наростила обсяги експорту чипів та іншої мікроелектроніки до США і Великої Британії на тлі санкцій, запроваджених Штатами і союзниками проти КНР. Також зростанню експорту посприяло й те, що Індія створила прийнятні умови для розміщення виробничих потужностей іноземних напівпровідникових компаній на своїй території. Аналітики зазначають, що з 2021 по 2023 роки частка індійського експорту до США зросла з 2,51% до 7,65%, а до Великої Британії — з 4,79% до 10% за той самий період.

Видання зазначає, що напівпровідникові виробники отримують в Індії різні преференції від держави, наприклад, знижені податкові ставки, закупівля землі під будівництво заводів за спрощеною процедурою, часткове держфінансування проєктів. Наприклад, Samsung побудувала в Індії найбільшу фабрику, на якій виробляються смартфони. Apple також виробляє в цій країні 7% від загальної кількості iPhone, щоправда робить це через підрядників Foxconn Technology Group та Pegatron Corp.

Країни ЄС теж є імпортерами індійської продукції, але в менших обсягах, ніж США та Велика Британія. Проте, пишуть експерти з Fathom Consulting у своєму звіті, на частку індійських чипів, що закуповуються Німеччиною, припадає 3,38%, а на частку китайських трохи більше — 3,52%.

Важливо

Випуск чипів за 1,4-нм техпроцесом не за горами: у ASML є для цього потрібне обладнання

Аналітики вважають, що США та союзникам вдасться потіснити Китай на світовому ринку експортерів процесорів за рахунок зміцнення позицій таких країн, як Індія. Нинішній прем'єр-міністр Нарендра Моді робить усе можливе, щоб країна міцно інтегрувалася у світовий ланцюжок поставок.

Раніше ми повідомляли, що чипи можуть різко подорожчати разом із технікою, при цьому причина досить незвичайна. За даними S&P, світові виробники процесорів уже споживають стільки ж води, скільки Гонконг — місто з населенням 7,5 мільйонів осіб.

Також повідомляли, що Intel розкрила, коли зробить передовий 1-нм чип. Компанія також збирається максимально автоматизувати виробництво процесорів і зробити Intel Foundry другим за величиною напівпровідниковим заводом у світі.