В ближайшие месяцы в РФ начнут массовый выпуск дронов "Скальпель", — ISW

По словам аналитиков, в российском конструкторском бюро сообщили, что начали испытывать эти беспилотники в сентябре 2023 года. Серийное производство изначально планировали запустить в октябре 2023-го, и сейчас нет точной информации, в каких масштабах ВС РФ применяют эти БПЛА на фронте.

АО "Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток" (Алтайский край РФ) планирует в ближайшие месяцы начать серийное производство многоцелевых беспилотников "Скальпель". Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 3 марта.

Представители конструкторского бюро сообщили, что начали испытывать эти беспилотники в сентябре 2023 года, а серийное производство изначально планировали начать в октябре 2023-го. В ноябре 2023 года российские источники сообщали, что ВС РФ уже использовали дроны "Скальпель" в качестве барражирующих боеприпасов в Украине, хотя неясно, в каких масштабах с тех пор их применяли российские силы.

Сообщается, что Конструкторское бюро "Восток" аффилировано с батальоном "Восток" т.н. "ДНР", в котором 1 марта заявили, что батальон все еще проводит испытания беспилотников "Скальпель".

Напомним, что в ГУР рассказали о первых миссиях MAGURA V5, которыми управляют с расстояния 1 тыс. км. Первые версии MAGURA V5 наносили ущерб российским кораблям, но не топили. Спустя семь месяцев дроны доработали и усовершенствовали.

Также сообщалось, что хакеры ГУР взломали серверы Минобороны РФ. Украинская киберразведка провела успешную спецоперацию против российского оборонного ведомства.